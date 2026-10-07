La decoración del living cambia en 2026 y una de las piezas más tradicionales del ambiente pierde protagonismo: la mesa ratona grande. La nueva tendencia apuesta por muebles más chicos, formas orgánicas y materiales livianos que permiten ganar espacio sin resignar elegancia.

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Durante años, la mesa ratona rectangular y de grandes dimensiones ocupó un lugar central frente al sillón. Ahora, el interiorismo propone otra manera de organizar ese sector, con diseños que cumplen la misma función, pero tienen una presencia mucho más discreta.

Una mesa más chica para ganar espacio

La principal modificación está en las dimensiones, ya que ahora en lugar de elegir una mesa que ocupe buena parte del espacio frente al sofá, la tendencia busca modelos compactos que permitan mantener despejada una mayor superficie del living.

La función del mueble no cambia. La mesa continúa sirviendo como apoyo para distintos objetos y acompañando al sillón, pero ya no necesita tener un tamaño considerable para cumplir con ese objetivo.

Esta alternativa puede resultar especialmente práctica en ambientes pequeños. Al reducir el volumen del mueble central, queda más lugar disponible para circular y también se genera una sensación de mayor amplitud.

Las formas que reemplazan al clásico rectángulo

Las formas tradicionales también comienzan a quedar atrás frente a diseños circulares, ovalados e irregulares, que aportan movimiento y permiten romper con las líneas rígidas del mobiliario. Las siluetas orgánicas pueden convertirse en un recurso decorativo por sí mismas. Una mesa con una superficie asimétrica o una base diferente puede llamar la atención sin necesidad de ser grande ni convertirse en el elemento dominante de toda la habitación.

Las formas orgánicas aportan dinamismo sin sobrecargar el ambiente.

La idea es distribuir mejor el protagonismo entre los distintos objetos. El sillón, la alfombra, las plantas y otros elementos decorativos pueden conservar su presencia cuando la mesa central deja de ocupar una superficie excesiva.

¿Por qué los muebles livianos son tendencia?

Reducir las dimensiones de la mesa también cambia la percepción general que tenemos del ambiente. Al quedar más expuesto el piso y la alfombra, el living adquiere una composición menos cargada y los diferentes elementos pueden relacionarse de una manera más equilibrada.

Esto no quiere decir eliminar muebles ni dejar el espacio completamente vacío. La propuesta consiste en seleccionar piezas con menor peso visual y distribuirlas de manera que ninguna estructura termine condicionando toda la decoración.

En un living chico, este recurso puede resultar todavía más evidente. Una mesa compacta permite conservar el espacio de circulación y evita que el sector ubicado frente al sillón quede prácticamente ocupado por un único mueble.

El vidrio vuelve a ganar protagonismo

Entre los materiales que acompañan esta tendencia aparece nuevamente el vidrio. Su principal característica es la transparencia, que permite mantener visible el piso o la alfombra y evita que la mesa se perciba como un bloque sólido dentro del ambiente.

Los diseños completamente transparentes son una alternativa, aunque también aparecen propuestas que combinan vidrio con madera o metal. De esta manera, es posible incorporar distintas texturas sin volver a las estructuras grandes y pesadas.

La mezcla de materiales también permite generar contraste. Una base de madera, algunos detalles metálicos o soportes de líneas marcadas pueden aportar personalidad, mientras que una superficie transparente conserva la sensación de liviandad.