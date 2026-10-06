Así una botella de plástico colocada en el techo puede transformar la luz solar en iluminación natural dentro de una habitación oscura: el invento de un mecánico de Brasil

En 2026, un truco sencillo y económico sigue ganando popularidad para iluminar hogares y espacios con poca luz natural sin gastar electricidad. Se trata de la lámpara de Moser, que utiliza una botella de plástico llena de agua para transformar la luz solar y distribuirla dentro de una habitación oscura.

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Esta idea, que nació en Brasil a principios de los años 2000 gracias a Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba, surgió como respuesta a problemas de suministro eléctrico en algunas zonas del país. Consiste en insertar una botella PET transparente llena de agua en el techo, dejando una parte expuesta al sol y otra hacia el interior del espacio a iluminar.

¿Cómo funciona la Lámpara de Moser?

La botella actúa como un difusor que refracta la luz solar, permitiendo que los rayos se dispersen y alcancen una superficie mayor dentro de la habitación. Así, logra iluminar eficazmente lugares con pocas ventanas, como pasillos o estancias oscuras, durante el día.

Para que la lámpara funcione correctamente, la parte exterior debe recibir luz solar directa. Además, algunos modelos añaden una pequeña cantidad de cloro o lavandina al agua para evitar la formación de algas, siempre con moderación y manteniendo el recipiente cerrado.

Este sistema no reemplaza la iluminación eléctrica por la noche, ya que depende exclusivamente de la radiación solar. Sin embargo, representa una alternativa muy accesible para mejorar la luminosidad diurna en casas con limitaciones de luz natural o acceso a la electricidad o simplemente para ahorrar energía ante el aumento de las tarifas de los servicios.

La técnica ganó reconocimiento internacional en 2011, cuando la MyShelter Foundation la incorporó en el programa Liter of Light en Filipinas, buscando brindar soluciones económicas de iluminación con materiales reciclables. Desde entonces, proyectos similares se extendieron a más de 30 países, recibiendo incluso menciones de la UNESCO.

Es importante tener en cuenta que la instalación debe realizarse con cuidado para evitar filtraciones o daños en el techo. Un sellado deficiente puede generar humedad, y perforar techos sin conocer su estructura puede causar problemas mayores. Por eso, se recomienda evaluar bien las condiciones del techo y consultar con un profesional si existe riesgo de comprometer la seguridad o impermeabilización.

En definitiva, la lámpara de Moser es una solución simple y sustentable para aprovechar la luz solar y mejorar la iluminación en interiores durante el día, siempre que se instale correctamente y haya suficiente radiación solar disponible.