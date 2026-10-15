Antes de comprar un estor conviene evaluar orientación, uso del ambiente, nivel de privacidad y tipo de instalación.

Los estores se convirtieron en el recurso más elegido para ordenar la luz en departamentos y PH sin romper una pared ni pedir permiso al consorcio. El problema aparece después: casi todo el mundo los elige por color y no por tejido, y ahí empieza el ambiente recalentado a media tarde, la pantalla imposible de mirar y el aire acondicionado trabajando de más. Qué conviene mirar antes de comprar.

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Por qué el estor le ganó terreno a la cortina tradicional

En los últimos años, la cortina de tela pesada con riel y barral fue perdiendo lugar frente a una solución más simple: un paño liso que sube y baja pegado al vidrio y ocupa apenas unos centímetros.

La razón es principalmente de espacio. En monoambientes y departamentos de dos ambientes, donde cada centímetro cuenta, la cortina tradicional se come el paso, junta polvo y obliga a dejar libre medio metro de pared. El estor, en cambio, trabaja dentro del vano o justo por encima del marco.

También cambió el uso de la casa. Con más gente trabajando desde el living o desde un escritorio armado contra la ventana, la prioridad dejó de ser tapar y pasó a ser filtrar: dejar entrar claridad sin reflejos y sin ese calor pegajoso de las tres de la tarde.

A eso se suma un factor práctico nada menor. Los estores se limpian con un paño apenas húmedo o una aspirada suave, sin descolgar nada ni llevar telones al lavadero.

El factor de apertura, el número que casi nadie mira

Todo tejido técnico tiene un dato que define su comportamiento: el factor de apertura, es decir, el porcentaje de espacio libre entre los hilos. Va, en general, del 1% al 10%, y de ahí en más ya se habla de tejidos abiertos.

Cuanto más bajo es ese porcentaje, más cerrado está el tejido: filtra más radiación, baja más la temperatura del ambiente y protege mejor los muebles, pero deja menos visión hacia afuera. Cuanto más alto, más se ve la calle y más luz entra, con menos control térmico.

La elección no es de gusto, es de orientación. Una ventana al oeste, que recibe sol fuerte desde el mediodía hasta la caída de la tarde, pide un tejido cerrado. Una ventana al sur, que en el hemisferio austral recibe luz indirecta durante casi todo el año, tolera perfectamente uno más abierto.

El otro dato es el color del tejido. Los tonos claros reflejan más radiación hacia afuera y ayudan a que el ambiente no se caliente; los oscuros absorben más calor pero mejoran muchísimo la visión hacia el exterior y bajan el encandilamiento. Es un intercambio, no una jerarquía.

Screen, translúcido y black out: qué resuelve cada tipo de estores

El screen es un tejido técnico de fibra de vidrio o poliéster recubierto. Es el que mejor funciona en ventanas grandes con sol directo: corta radiación, mantiene la visión hacia afuera durante el día y no se deforma con el calor. De noche, con la luz interior prendida, pierde privacidad, porque el efecto se invierte y desde la vereda se ve hacia adentro.

El translúcido es tela lisa sin trama abierta. Difunde la luz, entrega una claridad pareja, da privacidad de día y de noche, pero no permite ver hacia afuera. Es la opción típica de dormitorios de chicos, comedores y ambientes que dan a un pulmón de manzana o a un contrafrente cercano.

El black out lleva una capa que bloquea prácticamente toda la luz. Es la respuesta para quien duerme de día, para dormitorios que dan a la calle con luminaria fuerte o para un ambiente donde se proyecta. Conviene saber que la oscuridad total nunca es absoluta si el estor va montado por fuera del marco: siempre queda una línea de luz en los laterales.

Muchas casas terminan combinando: screen en el living, translúcido en la cocina, black out en el dormitorio.

Antes de comprar un estor conviene evaluar orientación, uso del ambiente, nivel de privacidad y tipo de instalación.

Sin obra ni agujeros: la clave en los departamentos alquilados

Uno de los motivos del crecimiento de los estores es que hoy existen sistemas de instalación que no implican romper nada. Los soportes a presión, que se ajustan contra el marco de aluminio o PVC de la ventana, sostienen paños de tamaño medio sin un solo tornillo.

Para quien alquila, eso resuelve dos cosas a la vez: no hay discusión con el propietario por agujeros en la pared y, cuando se muda, el estor se lleva puesto. Vale la pena medir con criterio de reutilización, eligiendo medidas estándar antes que un paño exacto imposible de aprovechar en otro lado.

En ventanas amplias o balcones corredizos, en cambio, conviene el soporte atornillado al dintel o al techo, porque el peso del tubo y del paño hace que la presión sola no alcance. Ahí sí hay que consultar antes.

Medir mal es el error más caro

La devolución más frecuente no tiene que ver con el tejido sino con la medida. Y el problema casi siempre es el mismo: se mide el vidrio en lugar de medir el hueco real que hay que cubrir.

Hay dos formas de montar. Dentro del vano, cuando el marco tiene profundidad suficiente: queda prolijo, integrado, pero deja pasar luz por los costados y exige descontar unos milímetros de tolerancia. Fuera del vano, sobre la pared o el dintel: cubre mejor, oscurece más y tapa marcos feos o rotos.

La recomendación práctica es medir el ancho en tres alturas distintas —arriba, al medio y abajo— y quedarse con la menor si el montaje va por dentro. En construcciones antiguas, muy comunes en barrios como Boedo, Almagro o Villa Crespo, esos tres números rara vez coinciden.

Lo que conviene definir antes de comprar

Antes de mirar catálogos, tres respuestas ordenan toda la decisión: hacia dónde da la ventana, qué se hace en ese ambiente y si hace falta ver hacia afuera. Con eso ya queda descartada la mitad de las opciones.

Después vienen los detalles que se notan con el uso diario: el sistema de accionamiento —cadena lateral, motorizado o resorte—, el diámetro del tubo enrollador, que debe crecer junto con el ancho del paño para que no se pandee, y el cabezal o cenefa que oculta el mecanismo.

Y queda un punto que suele pasarse por alto en edificios: los reglamentos de copropiedad de muchos consorcios exigen que todo lo que se vea desde afuera mantenga un criterio uniforme. Como los estores van del lado interior, casi nunca hay conflicto, pero si el tejido es muy oscuro y la fachada es vidriada, mejor preguntar antes que discutir después.

Elegir estores bien, al final, se parece menos a decorar y más a regular: cuánta luz entra, cuánto calor se queda y cuánto termina consumiendo el aire acondicionado para compensar lo que la ventana dejó pasar.