Chau al mueble de TV: la tendencia 2026 para ganar espacio en casa

El clásico mueble de televisión empieza a perder protagonismo en los livings y una nueva tendencia de decoración gana terreno en 2026. Se trata de colocar la pantalla directamente sobre la pared y reemplazar los muebles tradicionales por módulos flotantes.

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Esta alternativa busca aprovechar mejor los espacios, despejar el piso y conseguir ambientes visualmente más amplios, sin resignar funcionalidad ni lugares de guardado. Aunque colgar el televisor no es una novedad, la tendencia actual apunta a integrar la pantalla con el diseño general del living.

Cómo es la alternativa al mueble de TV que marca tendencia en 2026

La principal característica de esta propuesta es instalar el televisor sobre la pared y acompañarlo con un módulo suspendido, en lugar de utilizar el clásico mueble apoyado en el suelo. Este cambio permite mantener despejada la parte inferior y genera una sensación de mayor amplitud, especialmente en los livings pequeños.

Los muebles flotantes pueden incorporar cajones, puertas y compartimentos cerrados para guardar distintos objetos. De esta manera, es posible conservar el espacio de almacenamiento sin que la estructura tenga tanto peso visual como los muebles tradicionales.

Otro aspecto importante es la integración de los cables. Para conseguir una estética ordenada, conviene ocultarlos o acomodarlos de manera que no queden expuestos. Así, la pantalla se incorpora de forma más natural al ambiente y la pared conserva una apariencia limpia.

Ideas para decorar la pared del televisor sin recargar el living

Una de las opciones más sencillas consiste en instalar la pantalla sobre una pared lisa y sumar un módulo flotante de líneas simples. Esta combinación permite renovar el espacio sin necesidad de incorporar grandes estructuras ni llenar el ambiente de elementos decorativos.

Quienes busquen un resultado con mayor presencia visual pueden optar por paneles de madera, piedra o microcemento detrás del televisor. Estos materiales ayudan a destacar ese sector del living y permiten integrarlo al resto de la decoración, siempre que se mantenga un equilibrio entre las superficies y los objetos.

La iluminación indirecta también puede complementar el diseño. Colocada detrás del panel o debajo del mueble suspendido, contribuye a reforzar el efecto flotante. La clave está en utilizarla con moderación para evitar que la pared pierda la sencillez que caracteriza a esta tendencia.

Los colores y materiales que se imponen en la decoración de interiores

Durante 2026, las propuestas de decoración también dan mayor protagonismo a los colores cálidos y los materiales naturales, en contraste con los ambientes dominados por blancos puros, grises fríos y terminaciones de estética industrial.

Entre los tonos que ganan espacio aparecen el beige, el arena, la terracota, el caramelo, el verde oliva, la arcilla, el mostaza apagado y distintas variantes de marrón. Estas tonalidades permiten sumar calidez a las paredes, los textiles y los muebles sin necesidad de incorporar demasiados adornos.

En cuanto a los materiales, la madera vuelve a ocupar un lugar destacado. También se incorporan elementos de ratán, mimbre, lino, algodón, piedra y distintas fibras vegetales, que aportan texturas y una apariencia más natural a los ambientes.

La madera y los tonos cálidos ganan protagonismo en la decoración.

Cómo aplicar esta tendencia sin hacer grandes cambios

Para renovar el living, no hace falta reemplazar todos los muebles ni realizar una reforma completa. Una alternativa es comenzar por liberar la pared principal, instalar el televisor y elegir un módulo suspendido que responda a las necesidades de guardado del hogar.

Después, se pueden sumar pequeños detalles en tonos tierra, textiles naturales o algún elemento de madera para acompañar el conjunto. La elección de pocos materiales y colores ayuda a mantener la armonía visual sin sobrecargar el espacio.