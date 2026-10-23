El petróleo Brent toca un máximo en cinco meses por la crisis en Medio Oriente

El petróleo Brent tocó este viernes un nuevo precio máximo en cinco meses después de que los ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita avivaran la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro energético procedente de Oriente Medio.

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En Israel, en tanto, Benjamin Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el cierre "inmediato de la ciudad de cisjordana de Hebrón y la preparación del cierre total de toda Cisjordania a partir de este mismo viernes, después de un ataque armado que dejó cinco heridos al sur de ese territorio.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.