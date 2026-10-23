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Conflicto en Medio Oriente

El petróleo Brent toca un máximo en cinco meses por la crisis en Medio Oriente

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

La preocupación de los inversores recrudeció luego de nuevos ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita. En paralelo, Benjamin Netanyahu anunció el cierre total de Cisjordania tras un ataque armado de palestinos al sur de ese territorio.

Barriles de petróleo

El petróleo Brent tocó este viernes un nuevo precio máximo en cinco meses después de que los ataques de los hutíes de Yemen en Arabia Saudita avivaran la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro energético procedente de Oriente Medio.

En Israel, en tanto, Benjamin Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el cierre "inmediato de la ciudad de cisjordana de Hebrón y la preparación del cierre total de toda Cisjordania a partir de este mismo viernes, después de un ataque armado que dejó cinco heridos al sur de ese territorio.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 27 minutos

Arabia Saudita interceptó un misil lanzado por los hutíes de Yemen sobre Riad

Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudita anunciaron en la madrugada de este viernes la interceptación de dos drones en la región sur del país y de un misil lanzado contra la capital, Riad, todos ellos atribuidos a la insurgencia hutí en Yemen.

 

Así lo indicó en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, precisando que, en ambos casos, la operación terminó con la destrucción de los correspondientes proyectiles.

 

Aunque las fuerzas de la coalición apenas apuntaron a estos dos lanzamientos, la Defensa Civil saudí emitió durante la noche y la madrugada múltiples alertas --además de en la capital del país-- en las suroccidentales Najrán, Abha y Jamis Mushait, más próximas a los dominios hutíes, instando a la población a refugiarse en el interior de viviendas y edificios y lejos de las ventanas.
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