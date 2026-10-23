Milei recibirá a un alto funcionario de Estados Unidos en medio de la rispidez por Malvinas

El presidente Javier Milei se reunirá con repesentantes de Estados Unidos luego de que el Subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, manifestara que evalúan cómo la Ley Malvinas puede afectar los intereses de las empresas de Estados Unidos. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, sostuvo Landau.
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