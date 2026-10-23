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Milei recibirá a un alto funcionario de Estados Unidos en medio de la rispidez por Malvinas

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

El presidente se reunirá con el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, quien dijo que evalúan cómo puede afectar la ley Malvinas las acciones de las empresas de Estados Unidos. 

Milei recibirá a un alto funcionario de Estados Unidos en medio de la rispidez por Malvinas

El presidente Javier Milei se reunirá con repesentantes de Estados Unidos luego de que el Subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, manifestara que evalúan cómo la Ley Malvinas puede afectar los intereses de las empresas de Estados Unidos. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, sostuvo Landau. 

Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei. 

Hace 27 minutos

Después del bochorno por la entrevista pactada, Viale y Milei hacen otro papelón

El Presidente destacó las obras en materia energética, pero no mencionó durante qué gestiones se construyó el gasoducto. Fue la primera nota que le dio a Jonatan Viale desde el papelón de febrero de 2025.

El presidente Javier Milei celebró el "superávit energético" que tiene la Argentina y lo relacionó con las "reformas" que hizo su gobierno, aunque evitó mencionar la construcción del gasoducto para transportar el gas de Vaca Muerta (primero llamado "Néstor Kirchner", luego renombrado como "Perito Francisco Pascasio Moreno"), realizada durante el gobierno de Alberto Fernández

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Hace 27 minutos

Milei no gana: los datos de la encuesta que enojó al presidente

La consultora que informó que dos tercios de la gente llega al día 20 del mes augura un escenario electoral negativo para el oficialismo. Milei pierde popularidad entre los pobres, como correlato de la caída de los salarios.

Si Javier Milei leyera la parte reservada de la última encuesta de Zentrix, la consultora que sostuvo que dos tercios de los argentinos solo llegan con sus ingresos hasta el día 20 del mes, tendría motivos adicionales para enojarse. La gran mayoría de los consultados dice que no cree en la inflación que informa el INDEC, que su salario pierde contra los precios, que se endeudó para cubrir gastos básicos y que no votaría al presidente en 2027.

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Hace 27 minutos

El consumo volvió a caer en agosto y supermercados y mayoristas acumularon más bajas

Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto y las de autoservicios mayoristas retrocedieron 3,6%, según el INDEC. Los shoppings crecieron 3,7%, pero el consumo sigue sin mostrar una recuperación generalizada.

El consumo volvió a retroceder en agosto y profundizó las dificultades de los principales canales de venta. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados bajaron 3,7% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas cayeron 3,6%. En contraste, los centros de compras registraron una suba del 3,7% respecto del mismo mes de 2025.

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Hace 27 minutos

Alarma en Estados Unidos por la Ley Malvinas: "Estamos viendo cómo afectan a nuestras empresas"

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. 

 

“Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”, sostuvo Landau por la ley Malvinas. 

Hace 27 minutos

Efecto Puerta Doce: se disparó a 6,1% la comisión para llevarse los dólares del país

Los grandes inversores se apuraron este jueves a liquidar las posiciones en activos financieros argentinos asustados por la decepcionante presencia del presidente Javier Milei en España y la percepción de que la recesión económica que anticipó ayer el EMAE es más profunda de lo que esperaban analistas.

La comisión que pagan los inversores para llevarse los dólares de Argentina se disparó al récord absoluto de 6,1% por el efecto “Puerta Doce” de grandes inversores que resolvieron liquidar este jueves los activos financieros argentinos, tanto deuda pública del gobierno nacional como acciones de empresas privadas, como reacción a la decepción que generó la presencia del presidente Javier Milei y los resultados del EMAE que confirman una recesión más profunda de la estimada.

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Hace 1 hora

Malvinas: Estados Unidos reconoció que mira de cerca la Ley de Defensa de la Soberanía

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, aseguró que sigue "con interés" lo referido a la iniciativa legislativa presentada por el gobierno de Javier Milei. 

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confesó que Estados Unidos observa "con interés" lo relativo al tratamiento en el Congreso de la Ley Malvinas, promovida por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que respeta "el proceso legislativo" de Argentina

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