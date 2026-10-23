Milei recibirá a un alto funcionario de Estados Unidos en medio de la rispidez por Malvinas

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.

“Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”, sostuvo Landau por la ley Malvinas.