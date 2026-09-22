Lizy Tagliani y Sebastián Nebot transformaron su vivienda en Adrogué en un espacio pensado para vivir a pleno en familia. Lejos de un diseño para exhibir, la casa combina un estilo campestre con soluciones prácticas que se adaptan a la rutina de ellos, su hijo Tati y sus seis perros junto a dos gatos.

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Eligieron una casa con tejas y jardín que les recordó las casas donde trabajaba la madre de Lizy en su infancia. Con el paso del tiempo, ese espacio fue tomando su propia identidad hasta bautizarse como “Familia Nebot”, un nombre que refleja la importancia que Lizy le da a su hogar como refugio y punto de encuentro familiar.

Los detalles de la casa de Lizy Tagliani y su familia

Desde afuera, la vivienda mezcla detalles campestres con líneas modernas: madera a la vista, un balcón con barrotes y una chimenea que le aporta ese aire de refugio tan buscado. Adentro, los grandes ventanales conectan los ambientes con el verde exterior y dejan entrar abundante luz natural, mientras que las paredes claras y materiales naturales mantienen la simpleza, haciendo que la casa se sienta amplia y cómoda para la familia y sus mascotas.

El jardín, que se ve desde varios puntos dentro de la casa, fue diseñado para combinar espacios de descanso, circulación y juego. Un sendero de baldosas de cemento organiza el recorrido, y en un sector se instaló una calesita junto a un arco de fútbol, pensados especialmente para que Tati pueda jugar sin perder contacto con el resto de la casa. Así, el jardín se vuelve una extensión natural de los espacios interiores.

La convivencia con seis perros y dos gatos también marcó la planificación del hogar. Los sectores exteriores cuentan con espacio suficiente para que los perros se muevan y jueguen libremente, mientras que los gatos forman parte de la dinámica diaria. Los ventanales permiten mantener una conexión visual permanente entre el interior y el jardín, integrando ambos mundos.

Esta integración explica por qué el verde ocupa un lugar protagónico en el diseño. La casa no separa rígidamente la vida interior de la exterior: el jardín funciona como un fondo permanente y un espacio de uso real, no solo como un paisaje decorativo.

Para Lizy Tagliani, este hogar tiene además un gran valor personal. En varias entrevistas contó que su infancia fue en casas muy humildes, donde su madre siempre priorizó a la familia por sobre lo material. Por eso, comprar una casa en Adrogué y construir allí su vida junto a Sebastián y Tati representa mucho más que decoración: es un símbolo de la familia que quiso formar.