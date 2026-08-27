Lizy Tagliani, 55 años: "Desde ese momento que pasé en la escuela, no pido permiso; vivo y listo"

Lizy Tagliani volvió a conmover al público con una profunda reflexión sobre su infancia y el proceso de construcción de su identidad. Durante una reciente entrevista, la conductora y comediante recordó una enseñanza fundamental que le transmitió su madre durante sus años escolares, una lección que transformó por completo su mirada sobre la inclusión y el concepto de la "aceptación".

Sintiéndose una nena desde su niñez, Lizy atravesó momentos complejos en el ámbito escolar y, según relató, tras sufrir un episodio de maltrato por parte de sus compañeros de colegio, una de sus pares se le acercó en el patio para ofrecerle un gesto de consuelo y apoyo. "Yo estaba muy mal, llorando, y se me acercó una chica y me dijo: 'Yo te acepto. A partir de ahora voy a ser tu amiga y nunca más te van a hacer nada. Vas a estar bien y voy a estar con vos'".

Entusiasmada por haber encontrado una aliada en las aulas, Lizy corrió a compartir la novedad en su casa: "Yo le dije a mi mamá: 'No sabés. Tengo una amiga que me dijo que va a estar conmigo siempre y que me acepta como soy'". Sin embargo, la respuesta de su madre no fue la esperada y terminó fijando un hito definitivo en su formación personal.

"¿Que te qué? ¿Y ella te preguntó a vos si la aceptás como es? ¿Quién es para decir que te acepta?", le cuestionó firme su madre. Ese contundente intercambio derribó las asimetrías alrededor del término y le dio a Lizy una postura de paridad frente al mundo. "No me gusta la palabra aceptación y es por mi mamá", concluyó la artista, resumiendo el impacto directo que aquel consejo tuvo en su cotidianeidad adulta: "A partir de ahí no pido permiso. Hago, vivo y listo".

Lizy Tagliani.

Qué dijo Lizy Tagliani sobre las acusaciones de Viviana Canosa

Durante su participación en PH: Podemos Hablar, la humorista compartió un crudo testimonio sobre el impacto emocional que le provocaron esos seudo señalamientos, los cuales coincidieron justo con la resolución de la adopción de su hijo Tati. Tagliani explicó que la fortaleza otorgada por el vínculo con su hijo fue clave para sobrellevar la situación. Manifestó el nivel de desesperación y desprotección que sintió al verse involucrada en denuncias infundadas, detallando que atravesó momentos extremos de angustia en los que no sabía cómo reaccionar.

A su vez, remarcó el acompañamiento de su pareja para sostenerse en ese proceso y confirmó que la causa judicial iniciada por esas versiones fue desestimada por la Justicia al no presentarse pruebas. No obstante, Lizy enfatizó que continuará con las acciones legales pertinentes hasta que los responsables respondan por los daños causados.