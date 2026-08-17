Lizy Tagliani contó la angustia que sufrió tras las acusaciones de Canosa: "Mi hijo me salvó..."

Lizy Tagliani conmocionó a todos los presentes durante su visita a PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y que tuvo este último fin de semana su segundo episodio tras el regreso a la señal. En determinado momento, fue consultada sobre cómo transitó las acusaciones de Viviana Canosa, quien había señalado tiempo atrás que la humorista estaba vinculada al abuso de menores, en medio de los trámites de adopción de su hijo.

"Yo tenía la sentencia de adopción el lunes, y el viernes han dicho todas las barbaridades... Ahora leí la demanda y es escalofriante. Es rara la fortaleza que te da un hijo, es única. Porque la verdad, no sé cómo aguanté las atrocidades. Primero, supongo que porque sabía, estaba convencida, que todo eso era mentira. Y, segundo, me parece que por un hijo. No sé cómo sería la historia si Tati no estaba en nuestra vida", expresó al respecto.

Lizy Tagliani junto a su pareja y su hijo.

Lizy Tagliani y la angustia que atravesó

"Yo no tengo grandes riquezas, la riqueza máxima que tenía era la de mi vieja, que es la del nombre y la de andar por el barrio tranquila porque soy el hijo de Tina. Entonces era tan importante para mí que fue un dolor terrible. Pero mi hijo me salvó, mi familia, mi marido... Tenía que demostrarle al público que confiaba, yo seguía trabajando como si nada", rememoró, aseverando que quería "ir a un edificio, a lo más alto, subirme a la terraza y citar a estas personas a que se acerquen y que digan adelante mío todo o me tiraba". Tras jurarlo, reiteró: "No sabía cómo, me voy, me subo, que vengan ahí y que lo digan ahí en vivo".

"Hay un momento en que te sentís acorralada. Sabés que es mentira pero no sabés cómo actuar, qué decir, qué no hacer. ¿Qué vas a esperar? Te juro que es lo primero que pensé. Pero me daba bronca porque yo le decía a mí marido: '¿Te das cuenta que si hoy vos y yo nos morimos, al pibe este no le queda ni siquiera algo material para que se pueda bancar sus estudios, porque no es nuestro hijo oficialmente, legalmente? Vuelve a foja cero por una hijaputez'", prosiguió, comentando que luego pudo seguir "adelante de la mejor manera posible".

"No me importa que no se hable en la tele, que no se diga, no me importa. Hasta el último día voy a seguir insistiendo para que me paguen por lo que me hicieron, es muy duro. La querella, que fue la penal, ella pagó una multa, Lucas Bertero pidió disculpas y con eso cerrado ahora hacemos la demanda civil. Honestamente, la plata no me importaba nada, pero es lo único que les duele. En las audiencias penales nadie se presenta y, cuando vos reclamás un peso, están todos. Y eso es peor", concluyó.

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