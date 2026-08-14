Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 15 de agosto 2026

PH: Podemos Hablar tendrá una nueva edición este sábado 15 de agosto a las 21:30 por Telefe, con Andy Kusnetzoff nuevamente al frente del ciclo.

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar llega a Telefe con una mesa integrada por figuras de la actuación, el streaming, el espectáculo y el periodismo deportivo. El programa de Andy Kusnetzoff volverá a reunir este sábado a cinco personalidades con historias y presentes profesionales muy diferentes.

PH: Podemos Hablar vuelve a Telefe con una nueva mesa

PH: Podemos Hablar tendrá una nueva edición este sábado 15 de agosto desde las 21:30. Andy Kusnetzoff estará nuevamente al frente del ciclo, que retomó su lugar en la pantalla de Telefe con una propuesta basada en conversaciones, anécdotas y momentos personales de sus invitados.

El regreso de la semana anterior tuvo una buena recepción en materia de audiencia. El programa promedió 9,5 puntos de rating y alcanzó picos de 10,5, cifras que lo ubicaron como lo más visto del día. Para esta segunda emisión, la producción apostó por una combinación de perfiles provenientes de ámbitos muy diferentes.

La mesa de invitados de PH Podemos Hablar del sábado 15 de agosto 2026 estará conformada por:

Benjamín Vicuña

Evangelina Anderson

Lizy Tagliani

Pablo Giralt

Santiago Talledo.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar

Uno de los nombres destacados de la noche será Benjamín Vicuña, actor chileno con una extensa trayectoria en Argentina. Actualmente se encuentra protagonizando la versión teatral de "Secreto en la Montaña" junto a Esteban Lamothe. Además, continúa desarrollando proyectos tanto sobre los escenarios como frente a las cámaras.

También participará Evangelina Anderson, modelo e influencer que actualmente integra el panel de "Cortá por Lozano", uno de los programas de Telefe. La mediática regresó recientemente a Buenos Aires luego de pasar una temporada de vacaciones en Europa y continúa con diferentes actividades vinculadas a los medios y al ámbito empresarial.

Otra de las figuras será Lizy Tagliani, quien a los 55 años atraviesa una etapa profesional marcada por nuevos proyectos. Luego de sus trabajos en "La Peña de Morfi" y Olga, la conductora y humorista puso parte de su atención en el teatro y forma parte del musical "Annie".

Santi Talledo y Pablo Giralt, las figuras del streaming y el deporte

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar buscará repetir el buen desempeño de su regreso a Telefe, que alcanzó un promedio de 9,5 puntos de rating y picos de 10,5.

Santi Talledo llegará a la mesa de Andy Kusnetzoff desde el universo del streaming. El actor forma parte de "Nadie Dice Nada", uno de los programas centrales de Luzu TV, y en los últimos meses también participó de proyectos relacionados con la salud mental.

Entre esas propuestas se encuentra el podcast "Cero Miligramos", que fue declarado de interés comunicacional. A su actividad frente al micrófono se suma su presencia en series, contenidos especiales y transmisiones digitales.

Por último, Pablo Giralt aportará la mirada del periodismo deportivo. El reconocido relator es una de las voces habituales de las transmisiones de fútbol y de la Selección Argentina, con presencia en señales como Telefe y TNT Sports. El periodista atraviesa además un momento de gran exposición después del Mundial 2026. En ese contexto, confirmó su participación en la próxima temporada de "MasterChef Celebrity", también por Telefe.

Con esta combinación de invitados, PH: Podemos Hablar buscará repetir el buen rendimiento de su regreso y ofrecer una noche con historias vinculadas al espectáculo, la televisión, el streaming, el teatro y el deporte.