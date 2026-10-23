Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 23 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 8 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 23 de octubre
En la actualización de este viernes, el dólar CCL opera en el mercado de contado con liqui con compra a $1636.4146 y venta a $1640.6513, con una variación de 0,42%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 23 de octubre
El dólar oficial del Banco Nación se cotiza este viernes, 23 de octubre, en $1500 para la compra y $1550 para la venta, con una variación de 0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 23 de octubre
Este viernes, 23 de octubre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1545 para la compra y $1565 para la venta, mientras que la variación es de 0,00%.
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