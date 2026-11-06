El árbol de Navidad en el piso pasó de moda: qué se usa en 2026

La decoración navideña de 2026 incorpora una alternativa sencilla para transformar el living sin necesidad de comprar un árbol nuevo ni renovar todos los adornos. La tendencia consiste en colocar una alfombra o una manta debajo del pino, un recurso que aporta calidez, orden visual y una terminación más elegante al ambiente.

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Este detalle permite darle mayor protagonismo al rincón navideño y conseguir una ambientación diferente con elementos que muchas veces ya están en casa.

Cuál es la nueva tendencia para decorar el árbol de Navidad

La idea es utilizar una alfombra o manta como base del arbolito para delimitar el espacio y generar una composición visual más armoniosa. Además de cubrir el suelo, este elemento funciona como un marco decorativo que integra el pino con el resto del living.

Entre las alternativas más elegidas aparecen las alfombras redondas, ideales para marcar el sector sin recargarlo. También se pueden utilizar mantas de textura suave, que aportan una sensación acogedora y permiten renovar la presentación del árbol sin modificar su estructura.

La elección depende de los adornos, los colores y el estilo de cada ambiente. Si el árbol tiene muchas luces, bolas de distintos tonos y accesorios llamativos, lo recomendable es optar por una base discreta. De esta manera, el conjunto mantiene el equilibrio y evita que la decoración se vea sobrecargada.

Qué colores conviene elegir para la base del árbol navideño

Los tonos neutros son una de las opciones más versátiles para acompañar el verde de las ramas. El blanco, el crudo, el beige y el gris claro generan contraste, aportan luminosidad y permiten combinar el textil con diferentes estilos de decoración.

Otra posibilidad es elegir una alfombra o manta que repita alguno de los colores presentes en los adornos. Este recurso ayuda a conectar visualmente los distintos elementos y consigue que el rincón navideño tenga una apariencia más integrada.

Los tonos neutros ayudan a destacar el verde de las ramas.

En cambio, cuando el árbol tiene una decoración sencilla y pocos accesorios, la base puede convertirse en un detalle con mayor protagonismo. En esos casos, las texturas y los colores pueden aportar personalidad sin competir con el elemento principal.

Los materiales que son tendencia para decorar el living en Navidad

El yute, el algodón y la lana aparecen entre las alternativas para sumar calidez a la decoración navideña. Sus texturas naturales permiten acompañar tanto los ambientes modernos como aquellos que tienen una estética más rústica.

En los livings contemporáneos, las alfombras lisas y de líneas simples ayudan a conservar una apariencia ordenada. Para elegir correctamente, es importante considerar las dimensiones del espacio y evitar incorporar demasiados elementos que puedan quitarle protagonismo al árbol.