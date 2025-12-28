Los festejos por Nochebuena y Navidad quedaron atrás. El último 25 de diciembre millones de cristianos celebraron el nacimiento de Jesús y los preparativos incluyeron el armado del árbol de Navidad y otras decoraciones.

El árbol de Navidad es una de las decoraciones y símbolos más importantes de las fiestas en Argentina. Es tradición que se arme cada 8 de diciembre, fecha que coincide con el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Ahora, tras los festejos y en vísperas del año nuevo, habrá que esperar a otra fecha religiosa para desarmarlo y guardarlo hasta el próximo 8 de diciembre.

Cuándo se desarma el árbol de Navidad

En Argentina hay un consenso sobre cuándo desarmar el árbol de Navidad. Se trata del 6 de enero, fecha que conmemora el paso de los Reyes Magos por los hogares.

Sin embargo, la decoración navideña puede retirarse en cualquier momento. Ya que la fecha establecida responde más a una costumbre cristiana que tiene nuestro país, junto con otros, para dar cierre a la época de fiestas.

La otra fecha que se usa también es el 8 de enero, ya que se cumplen 30 días posteriores a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Qué día caen los Reyes Magos

Todos los años el Día de los Reyes Magos se celebra el 6 de enero. El Evangelio de Mateo menciona a unos "sabios de Oriente" que siguieron una estrella hasta Belén para adorar al niño Jesús, ofreciéndole regalos simbólicos como oro, incienso y mirra.

Pero no se los llama "Reyes Magos", ni se especifica que fueran tres; esta interpretación de reyes y su número (Melchor, Gaspar, Baltasar) se desarrolló en la tradición posterior para representar la adoración universal a Cristo

La costumbre de hoy en día dicta que los niños colocan sus zapatillas en un lugar común de la casa donde la noche anterior pasan los Reyes Magos a dejar sus regalos para ellos. También se pone agua y pasto para los camellos que viajan con ellos.

Este año, la celebración cae un marte, en la primera semana hábil del 2026. Si bien se trata de una celebración religiosa, no está incluida en el calendario oficial de feriados. Al caer en un periodo de vacaciones, muchos chicos podrán disfrutar de la fecha sin la presión de despertarse temprano al día siguiente para ir a la escuela.

El origen de los Reyes Magos

Aunque la Biblia no incluyen sus nombres, Gaspar, Melchor y Baltazar están asociados a Jesús, ya que estos fueron los primeros en confiar en que él era hijo de Dios.

Por esta razón, el grupo siguió a una estrella que los guio a Belén. Los tres viajeros provenían de Europa, Así y África, y habían pedido ayuda al rey Erodes, situación que forma parte del Evangelio según San Mateo: "Unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando '¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?'".

Fue así que Herodes llamó en secreto a los Magos para que les indicasen el tiempo en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén. Pero hoy el mundo sabe que la intención real de Herodes era matar al recién nacido para evitar que disputara su poder.

Esta situación era ignorada por los Reyes Magos. "La estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa, vieron al Niño con su madre María, y cayendo de rodillas, lo adoraron; después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra", narra San Mateo.