Ventas de Navidad: modesta suba de ventas en las pymes apalancada en promociones y descuentos

Las ventas de la Navidad 2025 en los comercios minoristas de las pymes mostraron una suba moderada del 1,3% interanual en volumen, sostenidas principalmente por el rubro perfumería, en un escenario condicionado por el ajuste del gasto y la cautela en el consumo.

El leve crecimiento estuvo impulsado principalmente por promociones comerciales y el regreso del financiamiento, ya que, de acuerdo con datos de la CAME, el 90% de los comercios aplicó algún tipo de incentivo de venta. La suba supone un alza modesta que todavía no lograr recuperar los niveles previos a la llegada de Javier Milei, ya que en 2023 las ventas navideñas habían caído un 2,8% y en 2024 aumentaron solo un 1%.

En ese marco, el ticket promedio alcanzó este año los $36.266, aunque se observó una diferencia significativa entre rubros de mayor valor o uso prolongado, como calzado ($60.041), y otros de consumo más masivo, como librerías ($34.484).

El ánimo entre los comerciantes resultó dividido, aunque con una tendencia a la estabilidad. Mientras que un 45,9% de los encuestados consideró que las ventas estuvieron alineadas con sus expectativas, un 32,7% manifestó que los resultados fueron mejores o mucho mejores de lo proyectado.

En cambio, el 21,4% de los comercios señaló que los resultados quedaron por debajo de las metas previstas para la temporada navideña. Por último, la CAME señaló que, pese a una mayor estabilidad de precios, el consumo se concentró en productos económicos y promociones específicas. La flexibilización comercial, los descuentos en efectivo de hasta el 50% y las herramientas financieras resultaron determinantes para evitar una caída del consumo hacia el cierre del año.

Suba en perfumería, baja en tecnología y juguetes

El desempeño sectorial fue heterogéneo, con Perfumería como el rubro más destacado al registrar un crecimiento del 27,8%, favorecido por una mayor extensión del período de ventas.

Detrás se ubicaron Calzado y Marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%), impulsados por planes de financiación de hasta 12 cuotas y el efecto de bonos provinciales, que amortiguaron la caída del poder de compra.

En contraste, los sectores asociados a tecnología y entretenimiento registraron bajas, con audio, video y telefonía celular en retroceso del 4%, debido a un consumo más restringido y a la competencia de productos importados.

La Juguetería fue el rubro más afectado, con una baja del 6,6%, presionada por la competencia de canales de bajo precio, mientras que las Librerías descendieron 1,4%, aun cuando hubo compras anticipadas vinculadas al inicio del ciclo escolar.