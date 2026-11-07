Álvaro Pedrera, experto en jardinería: “Saber cuánta luz necesita una planta no sirve de nada si no sabes...”

Mantener las especies vegetales en óptimas condiciones dentro de la casa requiere ir más allá de las rutinas habituales de riego. De acuerdo con Álvaro Pedrera, experto en el cuidado de plantas de interior, uno de los errores más frecuentes radica en desconocer cómo se comporta realmente la iluminación natural dentro de los espacios habitables.

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En su análisis, el especialista advierte una premisa fundamental: "Saber cuánta luz necesita una planta no sirve de nada si no sabes reconocer esa luz dentro de tu casa". Uno de los factores que los propietarios suelen pasar por alto es que la claridad de una habitación no permanece estática.

La radiación solar varía a lo largo de las horas del día y se modifica según la estación del año debido al desplazamiento de la tierra frente al sol. Esta fluctuación provoca que un rincón que aparenta ser luminoso en determinados momentos termine desprovisto de los rayos necesarios para el crecimiento saludable.

Cuando una planta sufre de déficit lumínico, suele perder coloración, detener su desarrollo o debilitarse de forma progresiva, un cuadro que muchas veces se intenta solucionar erróneamente con un exceso de agua o fertilizantes.

Pautas clave para identificar la luz en los ambientes

Para evitar ubicar los ejemplares en sitios incorrectos desde el principio, el especialista recomienda observar con atención las características físicas de las aberturas y la orientación de la vivienda:

Luz directa: Las especies que reclaman sol pleno deben ubicarse estrictamente en las proximidades de ventanas con exposición despejada.

Luz indirecta o filtrada: Ideal para espacios donde la claridad ingresa de forma suave, sin incidir de manera frontal sobre las hojas.

Zonas alejadas: Los sectores apartados de los vanos suelen comportarse como áreas de baja intensidad, aun cuando a simple vista parezcan iluminados, lo cual puede perjudicar a las especies más exigentes.

El experto en plantas Álvaro Pedrera.

Las 7 especies de plantas de interior y llenan de vida los ambientes

Especialistas en botánica y paisajismo destacan que sumar alternativas de crecimiento veloz aporta dinamismo visual a cualquier habitación, permitiendo poblar estantes, repisas o esquinas vacías sin grandes demoras. Entre las variedades más recomendadas por su ritmo vigoroso se encuentran:

El potus ( Epipremnum aureum ): Considerado un clásico indiscutido, esta popular enredadera destaca por desarrollar guías que pueden avanzar varios centímetros mensuales si se le asegura un rincón luminoso con luz indirecta y riegos moderados al secarse el sustrato.

El filodendro de hoja de corazón ( Philodendron hederaceum ): Sus tallos flexibles y hojas brillantes de tonalidad verde profunda trepan o cuelgan con notable rapidez, adaptándose sin inconvenientes a bibliotecas o macetas elevadas.

El lirio de la paz ( Spathiphyllum ): Además de su capacidad para emitir elegantes inflorescencias blancas de forma sostenida bajo condiciones óptimas, este ejemplar destaca por un desarrollo foliar constante que renueva el aspecto del living o dormitorio.

La dieffenbachia: Con sus hojas anchas matizadas en tonos claros, esta especie tropical de porte erguido sorprende por su capacidad de ganar altura rápidamente, alcanzando dimensiones considerables en poco tiempo.