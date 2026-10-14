Los dijes maximalistas vuelven a ganar protagonismo en la moda de la temporada y desplazan a los accesorios discretos que dominaron los últimos años. Con colores intensos, materiales diversos y objetos cargados de significado personal, la tendencia transforma collares, pulseras y carteras en piezas que permiten expresar gustos, recuerdos y estilos propios sin seguir reglas estrictas.

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La propuesta se aleja de la estética del lujo silencioso y apuesta por combinar adornos de diferentes tamaños, texturas y formas. La clave no está en elegir una única pieza llamativa, sino en animarse a mezclar elementos que, juntos, construyan una identidad visual y aporten un sello personal a cualquier look.

Cómo llevar los dijes maximalistas y sumarse a la tendencia

Los collares vuelven a convertirse en protagonistas con combinaciones que incluyen iniciales, piedras naturales, símbolos espirituales y figuras lúdicas. En lugar de buscar accesorios idénticos o conjuntos perfectamente coordinados, la moda invita a reunir piezas diferentes y jugar con sus contrastes para conseguir un resultado original.

Esta libertad también se refleja en la elección de materiales. Las cuentas de vidrio, la resina de colores, las perlas esmaltadas y el acero pueden convivir con terminaciones doradas o plateadas. Incluso es posible combinar tonos cálidos y fríos, una mezcla que aporta dinamismo y rompe con las convenciones tradicionales de la joyería.

Para quienes quieren incorporar esta tendencia sin recargar demasiado el conjunto, el secreto está en encontrar un equilibrio. Si los accesorios concentran la atención, las prendas sencillas, como unos jeans, un blazer o una remera blanca, funcionan como una base que permite destacar los detalles sin competir con ellos.

Las carteras también se suman a la moda de los accesorios recargados

El maximalismo no se limita a los collares y las pulseras. Las carteras también se convierten en un espacio para experimentar con adornos y transformar modelos clásicos en complementos con mayor personalidad. Los llamados bag charms se combinan con pañuelos, llaves antiguas y mosquetones metálicos que se sujetan a las manijas.

La acumulación de estos elementos permite renovar visualmente un bolso sin necesidad de cambiarlo. Una tote bag o una cartera de diseño sencillo puede adquirir un aspecto completamente distinto al incorporar accesorios que reflejen los intereses, las experiencias o las preferencias de quien la lleva.

Las mezclas de colores, materiales y tamaños aportan personalidad a cada look.

Además, no hace falta comprar adornos nuevos para sumarse a la tendencia. Los recuerdos de viajes, las piezas heredadas y los objetos vintage pueden integrarse con diseños actuales para crear combinaciones únicas y sumarles una historia personal.

Los trucos para combinar dijes sin perder el equilibrio

A la hora de armar un collar con varios adornos, alternar diferentes largos ayuda a distribuir las piezas y evitar que las cadenas se enreden. Cuando los dijes tienen mayor peso o volumen, una cadena de eslabones grandes puede acompañarlos mejor y contribuir a que el conjunto resulte más armónico.

En las carteras, en cambio, conviene definir qué accesorios tendrán mayor presencia antes de sumar otros elementos. Elegir algunos adornos llamativos y combinarlos con una base más simple permite conseguir un resultado equilibrado sin renunciar al espíritu maximalista.