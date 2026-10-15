Los pañuelos vuelven a la moda con estampados, colores y múltiples formas de uso.

Los pañuelos para la cabeza y los pilusos ganan protagonismo en Europa y se perfilan como los accesorios estrella del verano 2027. Cómodos, versátiles y fáciles de combinar, estas alternativas a las clásicas gorras deportivas permiten renovar los looks con diseños livianos, estampados originales y materiales ideales para los días de calor.

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La moda de primavera-verano apuesta por complementos que combinan practicidad y estilo. Entre las propuestas que se destacan aparecen los accesorios de inspiración retro, que ofrecen nuevas formas de sumar personalidad a los conjuntos cotidianos.

¿Cuáles son los accesorios que reemplazan a las gorras?

Los pañuelos de seda o algodón y los sombreros tipo bucket hat, conocidos en Argentina como pilusos, se posicionan entre las opciones destacadas de la temporada. Ambos se adaptan a diferentes ocasiones y permiten armar conjuntos urbanos, informales y veraniegos.

A diferencia de las gorras tradicionales, estos accesorios ofrecen variedad de colores, texturas y formas de uso. Mientras los pañuelos aportan un aire vintage, los pilusos mantienen una estética relajada que también puede combinarse con prendas más elaboradas.

Los pañuelos para la cabeza vuelven a ser tendencia

Los pañuelos se destacan por su versatilidad. Podés llevarlos anudados debajo del mentón, sujetos en la nuca o cubriendo gran parte de la cabeza, según el estilo que quieras conseguir.

Los modelos de seda y algodón aparecen en distintas versiones, desde estampados geométricos y motivos clásicos hasta diseños en tonos neutros. Además de complementar un conjunto, permiten mantener el cabello recogido y sumar un detalle original.

Para incorporarlos a tus looks, podés combinarlos con anteojos de sol, vestidos livianos, camisas amplias o prendas de lino. Los estampados funcionan especialmente bien con ropa lisa, ya que aportan color sin recargar el conjunto.

Los pilusos ganan terreno en la moda de verano

Los bucket hats vuelven a ocupar un lugar destacado entre los accesorios urbanos. Su ala corta y caída los convierte en una alternativa para acompañar conjuntos informales, tanto en la ciudad como en la playa.

Las propuestas incluyen modelos de algodón, gabardina liviana, rafia y tejidos al crochet. Cada material aporta una apariencia diferente y permite elegir opciones que se adapten al estilo personal y a las actividades de la temporada.

Los diseños más sencillos combinan con remeras y shorts, mientras que las versiones con texturas particulares pueden complementar conjuntos más elaborados.

Los pilusos combinan comodidad, versatilidad y diseños ideales para los días de calor.

¿Qué colores y materiales se usan esta temporada?

La paleta primavera-verano reúne tonos neutros, colores pastel y estampados geométricos. Estas opciones permiten elegir un accesorio llamativo o mantener una estética discreta, según las prendas y los colores del resto del conjunto.

Los tejidos livianos son una alternativa para los días de calor, mientras que los diseños con mayor estructura aportan otra presencia visual. La clave está en elegir materiales y colores que acompañen el uso que quieras darle a cada accesorio.

Si buscás renovar tu estilo sin cambiar todo el vestuario, podés sumar un pañuelo estampado a un vestido liviano o una camisa de lino. Para un look urbano, un piluso de algodón combina fácilmente con prendas informales..