Los cinco colores que se imponen y serán furor en esta temporada primavera-verano 2027: cómo combinarlos

La temporada primavera-verano 2027 llega con combinaciones más llamativas, maximalistas y paletas cargadas de energía. Para llevar la tendencia con estilo, la clave está en conocer cuáles son los cinco colores que se imponen y cómo combinarlos: se trata de que funcionan tanto para armar outfits sofisticados como looks con mucha personalidad.

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Estos son los cinco colores claves de la temporada primavera-verano 2027

La creadora de contenido Agustina Gaspar (@Tinitagaspar) compartió en su cuenta de TikTok los colores que serán tendencia durante la temporada primavera-verano 2027 y que son la clave para estar a la moda sin mucho esfuerzo durante el calor.

La creadora de contenido adelantó que los colores que predominarán en la temporada son:

Amarillo manteca : comienza a colocarse entre los colores neutros de la temporada, aparecerá predominante en pantalones, polleras, vestidos y hasta accesorios como los lentes de cristales de colores que serán una de las estrellas del calor.

: comienza a colocarse entre los colores neutros de la temporada, aparecerá predominante en pantalones, polleras, vestidos y hasta accesorios como los lentes de cristales de colores que serán una de las estrellas del calor. Rosa: el tono bebé y un poco más intenso será crucial en esta temporada, la gran combinación será con el rojo, otro básico que pisará fuerte las prendas del verano.

Una de las combinaciones claves será el rojo y rosa

Lavanda : aparecerá en looks románticos, ya sea combinado con tonalidades más suaves o jeans claros, como en looks maximalistas junto a prendas más llamativas, ya que queda bien con el naranja vibrante o el rojo.

: aparecerá en looks románticos, ya sea combinado con tonalidades más suaves o jeans claros, como en looks maximalistas junto a prendas más llamativas, ya que queda bien con el naranja vibrante o el rojo. Azul brillante: es uno de los grandes protagonistas de la temporada, se combinará mucho con el naranja también.

es uno de los grandes protagonistas de la temporada, se combinará mucho con el naranja también. Verde: se impone como uno de los más llamativos de la temporada, no solo en colores tranquilos o más naturales, sino también verdes más llamativos y hasta el pistacho.

¿Cómo combinarlos de manera tranquila?

Además de combinar los colores protagonistas de la temporada entre ellos, se pueden equilibrar con tonos neutros más tranquilos para que los looks sean más sofisticados y relajados, por ejemplo, quedan muy bien el beige, la arena, el gris y el blanco.