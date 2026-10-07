Estilistas de celebridades coinciden: "A partir de los 50, este flequillo es ideal porque camufla las canas y disimula las entradas".

Hay cortes de pelo que no solamente cambian el aspecto de la melena sino que también pueden disimular algunas de las señales que aparecen con el paso del tiempo. Entre ellos, el flequillo cortina gana cada vez más protagonismo como una de las opciones más versátiles para mujeres mayores de 50 años, especialmente cuando el pelo empieza a perder densidad.

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La versión que lleva Nicole Kidman en el desfile de Chanel Primavera-Verano 2027 en París es un muy buen ejemplo de este corte. Se trata de un flequillo abierto, más corto en el centro y progresivamente más largo hacia los laterales, integrado con capas que rodean el rostro. La estilista María Baras, directora de Cheska, lo define en TELVA como un flequillo cortina "cortado como en V, más corto por el centro y hacia los lados". A diferencia del flequillo recto y geométrico, esta versión permite jugar con la apertura y dejar que crezca sin perder su forma.

Así es el flequillo cortina de Nicole Kidman ideal para las mujeres +50.

El flequillo ideal para disimular las canas y las entradas

Una de las principales ventajas del flequillo cortina a partir de los 50 está en cómo se distribuye el cabello alrededor del rostro. Al llevar algunos mechones hacia delante, puede camuflar ligeramente el crecimiento de las canas en la zona del nacimiento del pelo y ayudar a disimular visualmente las entradas o áreas en las que comienza a notarse una menor densidad.

"Es perfecto para todas las edades", explica María Baras, aunque considera que puede resultar especialmente interesante para mujeres que tienen pérdida de cabello o menos densidad en la parte superior, o simplemente buscan actualizar una melena larga. La experta advierte que cortar un flequillo no significa automáticamente conseguir más cabello ni más densidad real, y que cuando existe una pérdida importante, retirar demasiada cantidad de la zona frontal puede terminar perjudicando el aspecto general de la melena.

Por qué es más fácil de mantener después de los 50

Otra de las claves está en su crecimiento. Mientras que un flequillo recto y corto necesita retoques frecuentes para conservar su geometría, el cortina puede transformarse progresivamente en mechones que enmarcan el rostro. "El mantenimiento de este flequillo abierto no es tan exigente como el de uno geométrico más corto porque va creciendo bonito", explica Baras.

Así es el flequillo cortina de Nicole Kidman ideal para las mujeres +50.

Además, las capas delanteras aportan movimiento y ayudan a crear una mayor sensación de volumen alrededor de la cara, sin necesidad de modificar radicalmente el largo del cabello. La estilista también destaca que la combinación de flequillo y capas consigue que la melena se mueva hacia delante y tenga un acabado más desenfadado. En el caso de Nicole Kidman, las capas llegan hasta la zona de los pómulos y la boca, suavizando visualmente las facciones.

No hay un único flequillo que funcione para todas

Aunque el flequillo cortina resulta especialmente favorecedor en rostros alargados y frentes prominentes, puede adaptarse a diferentes tipos de cara modificando su apertura y longitud. "Hay que valorar la cantidad de cabello, su textura, las entradas y la forma del rostro antes de coger las tijeras", insiste María Baras.

La recomendación es todavía más importante cuando existe pérdida de densidad: "A veces puede ser el remedio peor que la enfermedad", advierte la estilista. Por eso, más que copiar exactamente el corte de una famosa, la clave está en adaptar la cantidad de cabello que se destina al flequillo, su longitud y las capas a las características de cada melena.