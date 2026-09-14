La película de Sandra Bullock y Nicole Kidman que volvió con una secuela: dónde ver Hechizo de amor

El cine sorprendió una vez más con el "rescate" de una película de 1998 que regresó con una secuela impensada: Hechizo de amor. A tres décadas desde su estreno, la comedia con Sandra Bullock y Nicole Kidman amplió su universo para sorpresa de los fans. La historia del filme que cuando se estrenó fue un fracaso y años después se convirtió en una pieza de culto.

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Hechizo de amor cuenta la historia de Sally y Gillian Owens (Sandra Bullock y Nicole Kidman, quienes fueron criadas por sus tías y siempre se sintieron diferentes. Al vivir en un lugar propicio para la magia y la brujería, aprendieron los extraños ritos de sus antepasados. Las hermanas no tienen una vida fácil, ya que una maldición les ha sido impuesta, condenando a los hombres que ellas aman a una muerte prematura. La película dirigida por Griffin Dunne se estrenó en 1998 y fue un fracaso en la taquilla, pese a que la crítica destacó la química de las actrices, dos estrellas de esa década.

Un boom impensado y el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman

La película tuvo un resurgimiento años después, cuando plataformas como HBO Max la incorporaron a su catálogo de estrenos. El boom del filme generó que a más de 30 años desde su estreno, Bullock y Kidman regresaran a sus personajes en Hechizo de amor: La magia continúa. En la secuela, las hermanas Owens deben enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas. En esta ocasión, las protagonistas fueron madres y sus hijas padecen las mismas consecuencias de un maleficio histórico.

Protagonizando junto a Bullock y Kidman, en Hechizo de Amor: La magia continúa participan Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod, con Dianne Wiest y Stockard Channing (quienes vuelven a encarnar a las tías de Sally y Gillian). Susanne Bier dirige a partir de un guion de Akiva Goldsman y Georgia Pritchett y Kelly Marcel, basado en la novela El libro de la magia de Alice Hoffman. A pesar de su alta apuesta, la secuela de Hechizo de amor recibió malas críticas de la prensa especializada y muchos fanáticos se sintieron decepcionados por la historia que no logró cumplir sus expectativas.