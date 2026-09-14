Pablo Echarri, Natalia Oreiro y Adrián Suar: las 8 nuevas series y películas argentinas que llegan a Netflix

Netflix profundiza su apuesta por la industria audiovisual argentina y durante el segundo semestre de 2026 comenzará el rodaje de ocho producciones: seis series y dos películas, mientras la plataforma también avanza con un calendario de estrenos argentinos que se extenderá hasta diciembre.

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La compañía destacó la capacidad creativa de Argentina y aseguró que las nuevas producciones buscan recorrer distintos géneros, incorporar nuevas voces y talentos y acompañar a reconocidos creadores en historias pensadas para trascender las fronteras del país. “Argentina tiene una capacidad creativa extraordinaria”, sostuvo Juliana Moreno, directora de contenido de Netflix Argentina, quien remarcó que estas producciones reflejan la intención de explorar géneros, descubrir talentos y acompañar a grandes creadores en historias que puedan llegar mucho más allá de las fronteras argentinas.

Entre las ficciones que ya comenzaron su producción se encuentra Sangre, una historia atravesada por la venganza, los secretos y los amores prohibidos. La serie tiene como protagonistas a Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga y José Giménez Zapiola, conocido como “El Purre”, además de la participación especial de César Troncoso.

También comenzó el rodaje de Plata quemada, adaptación de la novela de Ricardo Piglia. La historia gira alrededor de un violento asalto y un amor llevado al límite. El elenco está integrado por Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza.

Otra de las producciones en marcha es La Torre, centrada en dos jóvenes hermanos que se embarcan en una aventura criminal. Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler encabezan un elenco caracterizado por la juventud, la coralidad y la frescura. Por su parte, El amor es otra cosa apuesta por la comedia y tiene a Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana como protagonistas. La serie comenzó su rodaje recientemente y estará atravesada por la ternura y las amistades inesperadas.

A estas producciones se sumará La ciudad, que comenzará a filmarse próximamente en Rosario, Santa Fe. La serie explorará los lazos familiares, la fe en el fútbol y la vida en el barrio La Granada. Será producida por Pampa Films y creada y escrita por Javier Gómez Santander y Nahuel Gallotta.

Netflix también confirmó dos nuevas películas. Una de ellas será Ümana, una comedia familiar protagonizada por Natalia Oreiro y Alex Pelao que abordará la sensibilidad humana en un contexto marcado por la aceleración tecnológica. La otra producción será Volver a brillar, una comedia romántica que celebra el amor por el oficio de actuar. Adrián Suar y Dolores Fonzi estarán al frente del elenco.

Además, la tercera temporada de En el barro ya comenzó su rodaje. La nueva entrega contará con los regresos de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra. Juana Molina y María Becerra tendrán participaciones especiales, mientras que Camila Platee y Susy Shock se sumarán con sus presentaciones.

Los estrenos argentinos que se vienen durante 2026

La apuesta de Netflix por las producciones nacionales no se limita a los proyectos que comenzarán a filmarse. La plataforma también confirmó un estreno argentino por mes durante lo que resta de 2026.

En septiembre llegará Mis muertos tristes, la miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enríquez. El estreno está previsto para el 24 de septiembre, después de su paso por la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En octubre será el turno de Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La historia se centra en la relación entre un terapeuta y un paciente, que comienza a tomar caminos inesperados. El estreno en Netflix será el 16 de octubre y la película también tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Para noviembre, Netflix tiene previsto el lanzamiento de Gordon, un thriller de Pablo Trapero y Pablo Fendrik inspirado en hechos reales y protagonizado por Rodrigo de la Serna. Finalmente, en diciembre llegará Felicidades, una comedia protagonizada por Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.