Chau frizz: tres peinados fáciles para combatir la humedad y la lluvia

La humedad y los cambios de temperatura favorecen la sequedad y el encrespamiento del cabello.

La humedad, las lluvias y los cambios de temperatura pueden convertirse en los peores enemigos del pelo. Para evitar el encrespamiento y mantener el peinado durante los días de mal tiempo, existen alternativas sencillas que no requieren demasiado esfuerzo.

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Durante los meses más fríos, el cabello puede perder hidratación, volverse más frágil y adquirir electricidad estática. Aunque el uso de productos específicos ayuda a mejorar su aspecto, elegir el peinado adecuado también permite controlar el volumen y reducir el efecto del frizz cuando aumenta la humedad ambiental.

Por qué la humedad hace que el pelo se encrespe

El frío, el viento y los cambios de temperatura afectan la apariencia del cabello, que puede volverse más seco, quebradizo y difícil de manejar. Virginia Velasco, dermatóloga y directora de la Unidad de Alopecias y Salud Capilar de la Clínica Dr. Morales Raya, explica que las condiciones ambientales favorecen la sequedad y el encrespamiento.

Además, el uso frecuente de secadores, planchitas y otras herramientas de calor puede agravar el problema. Los gorros y sombreros también pueden generar electricidad estática, lo que hace que los mechones pierdan su forma y se levanten.

Para reducir estos efectos, los tratamientos hidratantes, las mascarillas, los acondicionadores y los aceites capilares pueden convertirse en aliados. Sin embargo, otra estrategia consiste en elegir peinados que mantengan el cabello controlado durante las jornadas lluviosas.

Tres peinados fáciles para combatir el frizz

1. Recogidos bajos y pulidos

Los moños y las colas de caballo bajas son una alternativa práctica para los días de lluvia. Al mantener el cabello recogido, ayudan a controlar el volumen y disminuyen la exposición de la melena a la humedad ambiental.

Javier Matero, cofundador de THE LAB Beauty Studio, en Barcelona, recomienda aplicar una pequeña cantidad de crema para peinar o aceite capilar ligero antes de realizar el recogido. Este paso contribuye a controlar los cabellos sueltos y conseguir un acabado más prolijo.

La clave está en evitar el exceso de producto para que el pelo no quede pesado ni demasiado grasoso. Con pocos minutos frente al espejo, es posible lograr un peinado sencillo que funcione tanto para ir a trabajar como para salir.

2. Trenzas para mantener el cabello bajo control

Las trenzas son otra opción para combatir el encrespamiento cuando el clima no acompaña. Al mantener los mechones sujetos, ayudan a reducir la exposición directa a la humedad y permiten conservar una apariencia ordenada durante más tiempo.

Podés elegir una trenza clásica, llevarla hacia un costado o sumar pequeñas trenzas en la parte frontal. También es posible combinarlas con el resto del cabello suelto o recogido, según la ocasión y el estilo que quieras conseguir.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad: funcionan para un look informal, pero también pueden adaptarse a situaciones más formales. Además, no requieren alisar el cabello ni utilizar herramientas de calor para conseguir un resultado atractivo.

3. Ondas naturales para disimular el encrespamiento

Aunque muchas personas recurren a la planchita para conseguir un pelo perfectamente liso, ese acabado puede durar poco cuando hay humedad. Por eso, una alternativa consiste en aprovechar la textura natural del cabello y darle forma con ondas suaves.

Los recogidos bajos y pulidos ayudan a controlar el volumen durante los días lluviosos.

Según Matero, los peinados con textura y un efecto ligeramente despeinado pueden disimular mejor el encrespamiento que los alisados muy marcados. El objetivo es conseguir un resultado natural, sin intentar que cada mechón permanezca completamente rígido.

Para definir las ondas, se pueden utilizar cremas específicas o sprays texturizantes. Lo recomendable es evitar el exceso de calor y aplicar los productos de manera moderada, para mantener el movimiento sin apelmazar la melena.