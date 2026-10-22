Jeans estampados: los modelos que son tendencia este verano en Argentina

Los jeans estampados se suman a las tendencias de la temporada de verano con diseños que incluyen lunares, bordados, brillos y diferentes dibujos sobre denim. En Argentina, distintas marcas ofrecen opciones para renovar los looks cotidianos, con precios variados y alternativas que se pueden combinar fácilmente con prendas básicas.

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La propuesta es incorporar un pantalón diferente sin necesidad de cambiar todo el guardarropa. Desde modelos wide leg hasta cortes barrel y rectos, hay diseños para quienes buscan salir del clásico jean azul.

Jeans estampados: los modelos que se consiguen en Argentina

Entre las opciones disponibles aparecen propuestas de marcas como Cuesta Blanca, Armesto, Ver, Portsaid, Indian y Yagmour, además de alternativas de Avellaneda. Los diseños se distinguen por sus cortes, texturas y detalles, que permiten adaptar la tendencia a distintos estilos personales.

Una de las alternativas es el Wide Luna Light Blue de Cuesta Blanca, publicado a $58.990. También se destaca el jean Straight Perfect Jaquard de Ver, con un precio de $83.900, y el modelo Barrel Cross de Portsaid, que cuesta $159.000.

Para quienes prefieren los bordados, Yagmour presenta el Wide Leg T.Alto Bordado Ombú a $139.999. Por su parte, Indian ofrece el pantalón Merel a $69.900, mientras que Armesto suma el modelo Barrel Lauat, con un valor de $180.000.

La variedad también incluye propuestas con brillos, como el jean Super Wide Leg Lima Brillos Celeste de NAM, publicado a $47.850. En el segmento de precios más elevados, Kosiuko presenta el pantalón Eternal Gypsy Soul a $880.000.

Hay modelos con lunares, bordados, brillos y diferentes diseños sobre denim.

Cómo combinar los jeans estampados sin recargar el look

Una de las claves para incorporar esta tendencia es dejar que el pantalón sea el protagonista. Si elegís un modelo con dibujos, bordados o aplicaciones brillantes, podés acompañarlo con una remera lisa, una camisa blanca o un top en tonos neutros.

Esta combinación permite equilibrar el conjunto sin sumar demasiados elementos. Además, es una alternativa práctica para quienes suelen vestirse con prendas básicas y quieren probar algo diferente sin alejarse demasiado de su estilo habitual.

Los modelos que mantienen el denim en tonos clásicos, como el celeste o el azul, también resultan versátiles. Podés combinarlos con prendas blancas, negras o beige para lograr un conjunto sencillo, o elegir una parte superior de color para sumar contraste.

Qué tener en cuenta antes de elegir un jean estampado

Antes de comprar un modelo de tendencia, conviene revisar qué prendas tenés en el placard y con cuáles podrías combinarlo. Contar con jeans básicos en azul, negro, blanco o marrón puede facilitar la elección de un diseño más llamativo para renovar los conjuntos.

El presupuesto también es un factor importante. Las opciones mencionadas van desde los $47.850 para el modelo de NAM hasta los $880.000 para la propuesta de Kosiuko, con diferentes alternativas intermedias.