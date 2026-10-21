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La gran tendencia esta primavera-verano 2027: cuál es el jean que será furor esta temporada y deberías tener

Se trata de un denim que puede volverse protagonista de look sin tener que renovar todo el rompero. Cómo combinarlo y por qué es clave tener uno.

21 de octubre, 2026 | 20.12
La gran tendencia esta primavera-verano 2027: cuál es el jean que será furor esta temporada y deberías tener

Tras varias temporadas dominadas por el wide leg y los lavados lisos, el denim tiene un giro y se impone en otra versión en esta primavera-verano 2027: los jeans estampados. Ya sea con lunares, bordados, brillos y hasta dibujos, las colecciones de verano ya se muestran más llamativas con una forma simple de renovar el placard sin renunciar a los básicos.

Por qué los jeans estampados son tendencia esta temporada

Los jeans estampados son pantalones de denim que incorporan algún elemento decorativo sobre la tela: bordados, aplicaciones de brillo, jacquard, lunares o motivos dibujados. Se pueden encontrar en distintos cortes, desde el wide leg y el barrel hasta el recto.

La tendencia va de la mano con la imposición del maximalismo que lleva a que cada vez más propuestas atrevidas, llamativas y decorativas pisen fuerte la moda. Además, la prenda tiene éxito y es de las más elegidas por una cuestión práctica: al mantener la base denim, funciona como una pieza protagonista que no exige rehacer todo el guardarropa, sino que se puede combinar con prendas lisas que la mayoría ya tiene. 

MÁS INFO

Cómo y con qué combinarlos: looks para distintas ocasiones

Generalmente, la forma más fácil de combinar los denims estampados es que el jean sea el centro del conjunto y el resto de la ropa acompañe en tonos lisos y neutros.

  • Para el día a día: remera blanca o gris, camisa lisa y zapatillas blancas o sandalias planas. El jean se luce sin recargar.

  • Para la oficina: camisa blanca o blusa clara, blazer en tonos neutros y mocasines o ballerinas. Conviene elegir modelos con estampados discretos, como el jacquard o los bordados tono sobre tono.

  • Para una salida de noche: top negro o satinado, sandalias de taco y accesorios simples. Los modelos con brillos o aplicaciones funcionan bien en este plan.

  • Para un plan de fin de semana o escapada: musculosa o top básico, campera de jean clara o un cárdigan liviano, y calzado cómodo. Los bordados florales o los lunares aportan un aire fresco y relajado.
  • Para una reunión informal: camisa de lino o remera lisa con un blazer suelto. Es una combinación que se ve cuidada sin volverse formal.
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