La gran tendencia esta primavera-verano 2027: cuál es el jean que será furor esta temporada y deberías tener

Tras varias temporadas dominadas por el wide leg y los lavados lisos, el denim tiene un giro y se impone en otra versión en esta primavera-verano 2027: los jeans estampados. Ya sea con lunares, bordados, brillos y hasta dibujos, las colecciones de verano ya se muestran más llamativas con una forma simple de renovar el placard sin renunciar a los básicos.

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Por qué los jeans estampados son tendencia esta temporada

Los jeans estampados son pantalones de denim que incorporan algún elemento decorativo sobre la tela: bordados, aplicaciones de brillo, jacquard, lunares o motivos dibujados. Se pueden encontrar en distintos cortes, desde el wide leg y el barrel hasta el recto.

La tendencia va de la mano con la imposición del maximalismo que lleva a que cada vez más propuestas atrevidas, llamativas y decorativas pisen fuerte la moda. Además, la prenda tiene éxito y es de las más elegidas por una cuestión práctica: al mantener la base denim, funciona como una pieza protagonista que no exige rehacer todo el guardarropa, sino que se puede combinar con prendas lisas que la mayoría ya tiene.

Cómo y con qué combinarlos: looks para distintas ocasiones

Generalmente, la forma más fácil de combinar los denims estampados es que el jean sea el centro del conjunto y el resto de la ropa acompañe en tonos lisos y neutros.

Para el día a día : remera blanca o gris, camisa lisa y zapatillas blancas o sandalias planas. El jean se luce sin recargar.

Para la oficina: camisa blanca o blusa clara, blazer en tonos neutros y mocasines o ballerinas. Conviene elegir modelos con estampados discretos, como el jacquard o los bordados tono sobre tono.