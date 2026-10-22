Trump encendió las alertas por el conflicto con Irán: "No estamos negociando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no hay negociaciones" con Irán a pesar de los dichos desde dicho país y adelantó que "algo pasará relativamente pronto, en un sentido o en el otro". De todas formas, desde la Casa Blanca sostuvieron que descartan cualquier tipo de ataque, al menos antes de la celebración de las elecciones parlamentarias el 3 de noviembre. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense dispuso la retirada de su persona gubernamental no esencial y de sus familiares de Arabia Saudita ante el aumento de los ataques atribuidos a rebeldes hutíes de Yemen.

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Tras las declaraciones de Trump, el precio del petróleo Brent subió un 2,3% y se situó por encima de los 111,2 dólares por barril en medio de los ataques con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco y otro en barcos petroleros en el Golfo Pérsico por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán. Mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) aumentaba un 2,1% y el precio por barril alcanzaba los 99,1 dólares.

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