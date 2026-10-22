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Conflicto en Medio Oriente

Trump encendió las alertas por el conflicto con Irán: "No estamos negociando"

En VIVO - Actualizado hace 25 minutos

Desde Casa Blanca descartan cualquier tipo de ataque, por lo menos, hasta las próximas elecciones parlamentarias en Irán, a celebrarse el próximo 3 de noviembre. Sigue aumentando el petróleo tras nuevas agresiones.

Trump encendió las alertas por el conflicto con Irán: "No estamos negociando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no hay negociaciones" con Irán a pesar de los dichos desde dicho país y adelantó que "algo pasará relativamente pronto, en un sentido o en el otro". De todas formas, desde la Casa Blanca sostuvieron que descartan cualquier tipo de ataque, al menos antes de la celebración de las elecciones parlamentarias el 3 de noviembre. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense dispuso la retirada de su persona gubernamental no esencial y de sus familiares de Arabia Saudita ante el aumento de los ataques atribuidos a rebeldes hutíes de Yemen.

Tras las declaraciones de Trump, el precio del petróleo Brent subió un 2,3% y se situó por encima de los 111,2 dólares por barril en medio de los ataques con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco y otro en barcos petroleros en el Golfo Pérsico por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán. Mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) aumentaba un 2,1% y el precio por barril alcanzaba los 99,1 dólares.

Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 2 horas

El petróleo rebasa los 111 dólares tras un ataque con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subió un 2,3% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse por encima de los 111,2 dólares por barril. El aumento se da tras el ataque con muertos a un campo petrolífero de Saudi Aramco y nuevos ataques a barcos petroleros en el Golfo Pérsico por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

 

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba un 2,1% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 99,1 dólares por barril.
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