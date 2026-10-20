Las 3 camperas que usa Antonela Roccuzzo y son ideales para octubre

Las camperas de cuero elevan cualquier look y son ideales para la noche.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con sus looks y tiene tres camperas que son ideales para sumar al guardarropa en octubre. Desde los modelos de efecto cuero hasta las versiones deportivas y de jean, la pareja de Lionel Messi apuesta por prendas versátiles que se adaptan a distintos estilos y se consiguen en Argentina desde $165.990.

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Las camperas de cuero de Antonela Roccuzzo

Las camperas de cuero son una de las prendas que se destacan en los looks de Antonela Roccuzzo, ya que permiten crear combinaciones sofisticadas o informales según las prendas y los accesorios que elijas para acompañarlas.

En sus publicaciones de Instagram, la rosarina mostró dos diseños diferentes: una chaqueta entallada, de líneas simples, y otra de efecto croco, con calce oversize y bolsillos grandes, que combinó con una calza azul para lograr un estilo urbano y relajado.

Para quienes buscan una alternativa similar en Argentina, Zara ofrece dos modelos de efecto piel: una cazadora con bolsillos que cuesta $165.990 y una bombera de silueta amplia que tiene un precio de $289.990.

Ambas opciones se pueden combinar con prendas básicas que probablemente ya tengas en tu guardarropa, como jeans, remeras y zapatillas, aunque la versión más amplia también funciona con ropa deportiva para conseguir un conjunto cómodo y canchero.

La campera deportiva que usa Antonela Roccuzzo

Antonela también apuesta por las camperas deportivas de Adidas Originals para sus planes informales, una alternativa que combina comodidad y estilo y resulta ideal para salir durante el fin de semana o armar conjuntos relajados para todos los días.

Uno de los modelos que usa se consigue en Canadá por US$150, pero no se comercializa en Argentina, aunque existe una opción local de Adidas que comparte parte de su estética y permite inspirarse en esta tendencia.

Se trata de una campera marrón oversize de tejido piqué, con detalles de encaje, que está disponible en Adidas Argentina por $229.990 y se destaca por su silueta amplia y un diseño que combina elementos deportivos con detalles delicados.

Para usarla durante octubre, podés combinarla con una remera básica, un jean recto y zapatillas, o elegir un pantalón más arreglado para crear un contraste entre la ropa deportiva y las prendas urbanas.

La campera de jean, un clásico para la primavera

La campera de jean es otra de las prendas que elige Antonela Roccuzzo y una de las opciones más versátiles para la primavera, porque combina con distintos estilos y permite completar un conjunto sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

La campera deportiva de Adidas prioriza la comodidad sin perder estilo.

Ella mostró cómo llevarla con un vestido corto durante un evento de Louis Vuitton, una combinación que demuestra que el denim también puede acompañar un look de noche y aportar un toque relajado a una propuesta más elegante.

En Argentina, Portsaid ofrece una campera de jean sin desgastes, con costuras en un tono más claro que resaltan los detalles del diseño, por un precio de $198.000 y disponible hasta el talle XL.

Este modelo se puede combinar con remeras, camisas, pantalones o vestidos, por lo que resulta una alternativa práctica para quienes buscan una prenda que puedan aprovechar durante la primavera y volver a usar cuando lleguen los primeros días frescos del otoño.