Pelo fino: el error al cortarlo que puede hacer que la melena parezca menos abundante.

Conseguir que el pelo fino se vea más abundante es uno de los grandes desafíos a la hora de elegir un corte. Aunque existen shampoos voluminizadores y trucos de peinado para levantar las raíces, el resultado también depende de cómo se distribuye el largo y el peso del cabello. Por eso, antes de cambiar de look, conviene prestar atención a un detalle que puede marcar la diferencia: la elección del corte.

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Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que sumar muchas capas es la mejor manera de conseguir volumen y movimiento. Sin embargo, esta técnica no siempre ofrece el efecto esperado y, en determinados casos, puede hacer que la melena se vea menos densa, sobre todo en las puntas.

Así lo advierte el estilista capilar José Tabas para el profesional, es fundamental adaptar el corte a las características de cada cabello y evitar decisiones que puedan restarle cuerpo visual.

“Uno de los errores más frecuentes es pensar que necesitamos muchas capas para conseguir volumen”, explica Tabas. Y agrega: “En realidad, un exceso de capas puede provocar justo lo contrario: que el cabello pierda densidad visual, especialmente en las puntas”.

Por qué las capas no siempre favorecen al pelo fino

Las capas pueden aportar movimiento y ligereza, pero no son una solución universal para quienes buscan una melena con más volumen. Cuando el cabello tiene poca cantidad o las puntas son especialmente finas, retirar demasiado peso puede hacer que el largo pierda definición y que el pelo se vea más ralo.

Esto no significa que haya que descartar las capas por completo. La clave está en evaluar cómo se distribuye la cantidad de cabello y elegir una técnica que permita ganar movimiento sin sacrificar la sensación de densidad.

Antes de decidirse por un cambio de look, Tabas recomienda tener en cuenta las características particulares de cada melena, ya que no todos los cabellos finos necesitan lo mismo. La diferencia entre un corte que favorece el volumen y otro que lo reduce puede estar en pequeños detalles de su estructura.

Los cortes de pelo que ayudan a dar volumen y densidad

Entre las opciones que destaca el estilista se encuentran el bob, el clavicut y las melenas medias texturizadas. Estos cortes permiten trabajar la forma del cabello para conseguir una apariencia con más cuerpo, sin depender de un exceso de capas.

Bob: El bob es uno de los cortes que pueden favorecer al cabello fino porque permite mantener una base definida y generar una sensación visual de mayor densidad. Su estructura ayuda a que el pelo conserve una forma clara, especialmente cuando se busca evitar que las puntas se vean demasiado livianas. Además, es una alternativa versátil que puede adaptarse a diferentes estilos y formas de llevar el cabello, sin necesidad de recurrir a una melena larga para conseguir un resultado con personalidad.

Pelo fino: el error al cortarlo que puede hacer que la melena parezca menos abundante.