Estilistas coinciden sobre los mejores cortes para esta primavera: "Después de los 60, rejuvenecen los cortes que generan movimiento"

La llegada de la primavera es el momento perfecto para renovar el look y apostar por un corte de pelo diferente, un poco más corto, con movimiento y frescura. Según estilistas, los cortes que aportan movimiento son ideales a partir de los 60 años para rejuvenecer el rostro ya que suavizan las facciones, mientras contribuyen a que el pelo finito se vea mucho más voluminoso.

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"Los cortes que más rejuvenecen son los que generan movimiento. Cuando eliminamos líneas excesivamente rectas o rígidas, el rostro se suaviza de inmediato", explica Pedro Moreno, estilista de Jean Louis David, en TELVA. Entre las opciones que se destacan esta temporada aparecen el bixie, el pixie shag y el bob, tres alternativas que permiten renovar la imagen sin renunciar a la comodidad.

3 cortes de pelo en tendencia para las +60

Pixie shag, mucho movimiento y volumen sin ser rígido

El pixie shag, también conocido como shixie, combina la longitud corta del pixie con las capas descontracturadas del shag. El resultado es un corte con textura, movimiento y volumen, especialmente en la parte superior y la coronilla. Según Ana Martínez, estilista de Oh My Cut!, este estilo aporta textura, movimiento y volumen. Además, favorece a las que tienen ondas o rulos naturales y quieren sacarles jugo sin pasar tanto tiempo peinándose. La clave está en adaptar las capas a la cantidad de pelo. Si hay poca densidad, conviene evitar un desmechado excesivo que deje las puntas demasiado finas.

Los cortes en tendencia más rejuvenecedores para las +60.

Bixie, el corte que combina lo mejor del bob y el pixie

El bixie se caracteriza por una nuca más despejada y mechones algo más largos alrededor del rostro. La versión texturizada aporta dinamismo y permite jugar con distintas formas de peinarlo. "El bixie continúa evolucionando y esta temporada lo veremos algo más largo, más suave y con mucha más textura", señala Pedro Moreno. Es una opción para quienes buscan un pelo corto con posibilidades de peinado. Se puede llevar con raya al costado, detrás de las orejas o con un flequillo lateral. En cabellos finos, conviene conservar cierta longitud en la parte superior para no perder sensación de densidad.

Los cortes en tendencia más rejuvenecedores para las +60.

Scandi bob, ideal para dar sensación de más densidad

Para quienes prefieren mantener un poco más de largo, el scandi bob y el carré corto son alternativas que se destacan por su base compacta y sus puntas más enteras. El estilista Juandiegoteo define el scandi bob por "una línea compacta y precisa y el peso concentrado en las puntas, capaz de generar una sensación inmediata de mayor densidad, especialmente en cabellos finos". Este corte suele llevarse cerca de la mandíbula y permite realzar el brillo natural de las canas. Wilma Sortino, estilista de Llongueras, señala que "los cortes que realzan más el brillo y la textura son los de capas más enteras".

Los cortes en tendencia más rejuvenecedores para las +60.

Cómo elegir el corte de pelo más favorecedor esta primavera

Más allá de las tendencias, la elección depende de la forma del rostro, la textura del cabello y el tiempo que cada persona quiera dedicarle al peinado. Un flequillo lateral puede suavizar las facciones, mientras que un poco de volumen en la coronilla ayuda a dar dimensión. En los cabellos finos, una base compacta puede generar una apariencia de mayor cantidad.

La recomendación es consultar con un peluquero para adaptar el corte a las características de cada melena. Después de los 60, renovar el look no implica necesariamente llevar el pelo corto. La idea es encontrar cuál es el corte de pelo fresco y que más le favorece a tu tipo de cara, que te permita llevarlo naturalmente y que suavice tus facciones.