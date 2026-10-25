Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 25 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 5 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 25 de octubre
El mercado cambiario permanece cerrado hoy, domingo 25 de octubre, por lo que no hay operaciones; sin embargo, los valores de referencia del dólar Oficial son compra $1500 y venta $1550, con una variación de 0,00%.
Hace 20 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 25 de octubre
Este domingo, 25 de octubre, el mercado cambiario está inactivo, pero los valores de referencia del dólar Blue se mantienen: $1545 para la compra y $1565 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 25 de octubre
El dólar MEP se mantiene como referencia en $1553.9 para la compra y $1558.1 para la venta, con una variación de 0,76%; este domingo el mercado cambiario está inactivo y no registra operaciones.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 25 de octubre
El dólar Blue despidió la semana con una cotización de compra de $1545 y venta de $1565, con una variación de 0,00%; con el mercado cerrado durante el fin de semana, estos son los precios de referencia para este domingo, 25 de octubre.