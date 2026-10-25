El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana marcada por las dificultades para consolidar la recuperación económicay por las expectativas del mercado ante el escenario internacional. En una entrevista radial, el Presidente reconoció quelos indicadores económicos no evolucionan tan favorablemente como esperaba, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre los posibles efectos del contexto económico global. En el plano internacional, la atención de Milei se concentró en las elecciones presidenciales de Brasil, cuyo balotaje se celebra este domingo 25 de octubre entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario argentino e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El gobierno de Milei atento en las elecciones de Brasil apuesta por Flavio Bolsonaro
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Hace 21 minutos
Flávio Bolsonaro votó en el balotaje y afirmó: "Brasil no aguanta más"
Las urnas abrieron a las ocho de la mañana y cerrarán a las 17. El hijo del expresidente encarcelado llegó a la escuela de Río de Janeiro acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro votó este domingo en balotaje de las elecciones presidenciales de Brasil en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, donde llegó acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro. El senador del Partido Liberal (PL) emitió su sufragio a las 8:22 y afirmó que llegó “el momento del cambio real” para su país.
Hace 1 hora
El gobierno de Milei atento a las elecciones en Brasil
La atención de Milei se concentró en las elecciones presidenciales de Brasil, cuyo balotaje se celebra este domingo de octubre entre el presidente Luiz Inició Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario argentino e hijo del presidente Jair Bolsonaro.
Las últimas encuestas de la votación muestran una competencia muy ajustada: según Reuters, el sondeo de Quaest publicado 21 de octubre ubicó a Flávio con el 45% de la intención de voto y a Lula con el 44%, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.
Milei manifestó públicamente su respaldo a Bolsonaro y cuestionó a Lula y al sistema electoral brasileño, lo que motivó una protesta formal de la Cancillería de Brasil, que calificó sus declaraciones como una injerencia externa. El resultado es relevante para la Argentina por la relación comerciales entre ambos países y por sus posibles repercusiones diplomáticas y financieras.
Hace 1 hora
Garrote y zanahoria: la intervención directa de los enviados de Trump para salvar a Milei
Casi como primer ministro, Lamelas sostiene a Milei y desconfia de la conspiración de Bullrich. Los enviados del Departamento de Estado desembarcaron con un llamado al orden para el presidente malvinero. Lo que une al ex panelista con los dueños de los medios que maldice en continuado. Acuerdos y limites de la cumbre peronista.
Javier Milei y el número 2 del Departamento de Estado Christopher Landau
Hace explícito casi todo. Cuando Peter Lamelas advierte en público que el salvataje de Estados Unidos es para Javier Milei y no para la Argentina, el mensaje incluye algo más, que el embajador de Donald Trump transmite en privado a sus interlocutores. El respaldo no es para Patricia Bullrich, la desertora serial que se prepara otra vez para ser candidata. Con el riesgo país arriba de 700 puntos y la economía en recesión, al cubano-americano no le gusta nada el juego de la enemiga íntima que los Milei admiten en el corazón del poder.
Estrella de la Argentina Oil & Gas de Neuquén, el embajador prometió un nuevo salvataje para Milei si el pueblo argentino se porta bien y sigue acompañando a la derecha en 2027. Para el delegado de Donald Trump, la conspiración de Bullrich está dañando al presidente.
Al día siguiente de su discurso en Neuquén, Lamelas fue a visitar a Karina Milei a la Casa Rosada en un nuevo mensaje a dos puntas: la avanzada que anticipaba la llegada a Buenos Aires de los funcionarios del departamento de Estado Christopher Landau y Juan Pablo Segura, una foto más para el álbum de las relaciones carnales y, también, una señal a la interna del gobierno.
Hace 2 horas
A un año de las elecciones presidenciales, crece el deseo de un cambio de gobierno
Milei conserva un núcleo de apoyo, pero crece el reclamo de otra gestión, aun entre quienes quieren mantener algunas políticas. Kicillof y Massa lo aventajan en algunos escenarios de balotaje, aunque sin diferencias concluyentes. La oposición todavía tiene dificultades para capitalizar el descontento.
A un año de las elecciones presidenciales, más del 60% reclama un cambio de rumbo, total o parcial, respecto de la gestión de Javier Milei, una demanda que los encuestadores registran en crecimiento. En ese contexto, La Libertad Avanza se mantiene pareja con el peronismo en intención de voto para una primera vuelta, aunque en las hipótesis de balotaje tanto Axel Kicillof como Sergio Massa superan al Presidente por algunos puntos, todavía sin una diferencia concluyente. El escenario sigue abierto: más de un 20% aún no encuentra una opción que le resulte atractiva. Ese espacio viene alentando la aparición de algunos outsiders que, hasta ahora, no consiguieron sumar adhesiones.