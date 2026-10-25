El gobierno de Milei atento en las elecciones de Brasil apuesta por Flavio Bolsonaro

La atención de Milei se concentró en las elecciones presidenciales de Brasil, cuyo balotaje se celebra este domingo de octubre entre el presidente Luiz Inició Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario argentino e hijo del presidente Jair Bolsonaro.

Las últimas encuestas de la votación muestran una competencia muy ajustada: según Reuters, el sondeo de Quaest publicado 21 de octubre ubicó a Flávio con el 45% de la intención de voto y a Lula con el 44%, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Milei manifestó públicamente su respaldo a Bolsonaro y cuestionó a Lula y al sistema electoral brasileño, lo que motivó una protesta formal de la Cancillería de Brasil, que calificó sus declaraciones como una injerencia externa. El resultado es relevante para la Argentina por la relación comerciales entre ambos países y por sus posibles repercusiones diplomáticas y financieras.