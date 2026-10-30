Maquillaje coreano: la rutina de 10 minutos para una piel radiante

El maquillaje coreano se convirtió en una de las tendencias de belleza más buscadas por quienes quieren lucir una piel luminosa sin pasar demasiado tiempo frente al espejo. Con productos que combinan color, hidratación y tratamiento, existe una rutina sencilla de apenas 10 minutos que permite conseguir un aspecto descansado y revitalizado con cuatro pasos.

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Cómo es la rutina de maquillaje coreano para conseguir buena cara en 10 minutos

Una de las particularidades del maquillaje coreano es que prioriza el aspecto saludable de la piel. Por eso, muchos de sus productos no se limitan a aportar color o cobertura, sino que también incorporan ingredientes asociados al cuidado facial.

Para recrear este estilo no hace falta utilizar demasiados cosméticos ni tener conocimientos profesionales. La clave está en seleccionar cuatro productos que permitan unificar el tono, aportar color y darle protagonismo a la mirada.

1. Una base cushion para conseguir una piel luminosa

El primer paso consiste en aplicar una base cushion, uno de los productos más representativos de la cosmética coreana. Su textura hidratante y su cobertura ligera permiten emparejar el aspecto de la piel sin generar una sensación pesada ni remarcar demasiado las líneas de expresión.

Entre las alternativas disponibles se encuentra Dew Power Vegan Cushion, de Amuse. Su fórmula contiene centella asiática y niacinamida, ingredientes que acompañan el cuidado de la piel. Además, cuenta con protección solar SPF50 PA++++ y está pensada para conseguir un acabado radiante y natural.

2. Una alternativa para quienes prefieren mayor cobertura

Si buscás disimular más imperfecciones o evitar los brillos, otra opción es Mask Fit Red Cushion, de TIRTIR. A diferencia de las bases de acabado luminoso, esta propuesta ofrece una terminación mate y una cobertura más alta.

Su textura sedosa está especialmente orientada a pieles grasas y mixtas. También se destaca por su larga duración, ya que, según la descripción del producto, puede mantenerse hasta 72 horas. Está disponible en distintos tonos para adaptarse a diferentes colores de piel.

Esta rutina permite simplificar el maquillaje sin resignar luminosidad ni definición.

3. Un tinte para dar color a los labios y las mejillas

El tercer paso es incorporar un poco de color para conseguir un aspecto más saludable. Los tintes multiuso son una alternativa práctica porque permiten utilizar el mismo producto en los labios y las mejillas, sin necesidad de sumar varios cosméticos a la rutina.

Jel-Fit Tint, de Amuse, contiene ácido hialurónico, asociado a su efecto hidratante, y vitamina E. Su propuesta apunta a dejar los labios con una apariencia más voluminosa y aportar un tono natural. Además, ofrece distintos colores vibrantes que pueden adaptarse a diferentes estilos.

4. Una máscara de pestañas para completar el maquillaje

El último paso consiste en destacar la mirada con una máscara que alargue y curve las pestañas. Para eso, All-day Long And Curl Mascara, de Milk Touch, busca conseguir un efecto visible, pero sin que el resultado se vea demasiado recargado.

El producto está disponible en negro y marrón, dos alternativas para elegir según la intensidad que quieras darle al maquillaje. El tono marrón permite conseguir una apariencia más discreta, mientras que el negro aporta mayor definición.