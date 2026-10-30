Cabello con canas: el error que debés evitar para controlar el frizz

El cabello con canas necesita cuidados específicos para mantener su suavidad, controlar el frizz y conservar el brillo. Una de las principales dificultades está relacionada con la humedad ambiental, que puede afectar la apariencia de la fibra capilar y volverla más difícil de manejar. Por eso, adaptar la rutina diaria es fundamental para protegerlo.

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Las canas aparecen cuando los folículos capilares reducen o dejan de producir melanina, el pigmento que le da color natural al pelo. Aunque este cambio suele asociarse con el envejecimiento, también puede presentarse de manera prematura por factores genéticos, estrés o determinadas condiciones.

Además del cambio de color, el cabello canoso puede presentar diferencias en su textura, porosidad y nivel de hidratación. Estas características explican por qué, en algunos casos, se vuelve más áspero, seco o propenso al encrespamiento.

Por qué las canas pueden absorber más humedad

La pérdida de melanina puede estar acompañada de modificaciones en la estructura de la fibra capilar. Como consecuencia, algunas canas pueden volverse más porosas y reaccionar de manera diferente frente a la humedad del ambiente.

Una parte clave de este proceso es la cutícula, la capa externa que protege el cabello. Cuando sus escamas presentan irregularidades o están deterioradas, el agua puede entrar y salir de la fibra con mayor facilidad. Esto puede favorecer el frizz y hacer que el pelo pierda definición.

Por otro lado, los cambios asociados al envejecimiento pueden reducir la lubricación natural del cabello. Cuando la fibra cuenta con menos protección, puede sentirse más seca y quedar más expuesta a las condiciones ambientales.

El error que debés evitar si tenés el pelo canoso

Salir a la calle con el cabello mojado es un hábito que conviene revisar si tus canas suelen encresparse o pierden su forma con facilidad. La humedad del pelo, sumada a la del ambiente, puede dificultar el control del frizz, especialmente cuando la fibra presenta mayor porosidad.

Sin embargo, esto no significa que el cabello mojado sea perjudicial por sí mismo ni que todas las canas absorban necesariamente más agua. La respuesta depende de las características de cada fibra y de su estado. Por eso, es importante prestar atención a cómo reacciona tu pelo.

La humedad ambiental puede favorecer el frizz y reducir la definición capilar.

También conviene moderar el uso de herramientas térmicas, como planchas y secadores de pelo a temperaturas elevadas. El calor excesivo puede deteriorar la cutícula y aumentar la sequedad, sobre todo cuando el cabello ya está debilitado por otros factores.

Cómo cuidar las canas y controlar el frizz

Para mantener el cabello canoso suave y manejable, es recomendable incorporar hábitos sencillos a la rutina diaria. La clave está en combinar limpieza suave, acondicionamiento e hidratación, sin descuidar la protección frente a los factores ambientales.