Cómo disimular las canas sin teñirte seguido: los productos que recomienda una peluquera

Las canas son inevitables y, cuando empiezan a aparecer, muchas personas recurren a la tintura para taparlas. La costumbre suele ser cara, pero los especialistas señalan que hay productos que permiten alargar el tiempo entre tinturas y son grandes alternativas para quienes prefieren no teñirse todo el tiempo.

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Qué productos cubrecanas existen: la recomendación de una especialista

La peluquera Rosi Fernández (@salonanandaferdi en Instagram) explicó que los cubrecanas temporales son la gran clave para evitar teñirse todo el tiempo. Es un producto simple: actúan como un maquillaje para el cabello al dejar una capa de pigmento sobre la superficie que disimula tanto las canas como las raíces que ya se notan.

Se trata de una solución rápida y simple, ya que se aplican con facilidad y se van con el primer lavado. Son claves para resolver un día que no hay tiempo de ir a la peluquería, entre los diferentes formatos, los más elegidos son:

Sprays: se rocían sobre la raíz y cubren zonas amplias en pocos segundos.

se rocían sobre la raíz y cubren zonas amplias en pocos segundos. Polvos o sombras compactos: se usan de manera parecida a un producto de maquillaje y sirven para retoques más precisos.

se usan de manera parecida a un producto de maquillaje y sirven para retoques más precisos. Máscaras cubrecanas: vienen con un aplicador similar al de las pestañas y permiten tapar las sienes, la raya o algunos mechones sueltos.

las mechas balayage y los matices degradados logran dimular las canas

La gran ventaja, más allá del formato, es que no implican teñirse permanentemente y aspecto cuidado sin recurrir tan seguido a la peluquería, aunque hay que tener en cuenta que el efecto desaparece cuando se lava el pelo.

Las técnicas que ayudan a disimular las canas por más tiempo

Además de los productos temporales, Fernández aconsejó optar por técnicas de tintura que no requieran retoques frecuentes, como las mechas balayage y los matices degradados, que logran que el crecimiento del cabello se vea más natural.

El balayage es una de las técnicas más recomendadas porque deja la raíz integrada al resto del color y baja el color. Así permite que el contraste con las canas se note menos con el paso de las semanas y el resultado dura más, sin necesidad de volver a teñirse todos los meses.