No te tiñas las canas: 4 cortes de pelo para hacer una transición elegante esta primavera 2026

Dejar crecer las canas no significa renunciar a un pelo lindo y cuidado. Con el corte adecuado para vos, es posible integrar las raíces naturales con el resto de la melena y conseguir un resultado armónico sin necesidad de recurrir constantemente a los tintes. Además, las canas bien cuidadas y con cortes modernos están en tendencia y son una opción muy fresca y natural para esta primavera 2026.

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Según expertos de la revista CLARA, la clave está en elegir un estilo que aporte movimiento, textura y naturalidad para disimular el contraste entre el cabello teñido y el crecimiento de las canas. Durante la transición, los cortes con capas, los mechones desfilados y las ondas suaves pueden ayudar a que los distintos tonos se mezclen visualmente. Esta primavera, las tendencias apuntan a quieren animarse a lucir su color natural sin hacer un cambio demasiado radical. Hay desde opciones cortas hasta melenas que conservan el largo, adaptables para todos los gustos.

4 cortes para que las canas crezcan de forma elegante

1. Bob con textura

El bob es una de las opciones más versátiles para acompañar la transición a las canas. Su largo, generalmente a la altura de la mandíbula o del cuello, permite retirar parte del cabello teñido sin tener que apostar por un corte demasiado corto. Si se lleva con capas suaves y ondas naturales, aporta movimiento y ayuda a suavizar el contraste entre las raíces y las puntas. Además, es un estilo fácil de adaptar a diferentes tipos de rostro y texturas capilares. Para conseguir un acabado más natural, se puede peinar con las puntas ligeramente desordenadas, evitando que la melena quede demasiado rígida o uniforme.

Cortes para integrar las canas de forma elegante.

2. Pixie texturizado

Para quienes buscan acelerar el proceso, el pixie es una alternativa que permite eliminar gran parte del cabello teñido de una sola vez. Al tratarse de un corte corto, facilita que las canas naturales ganen protagonismo en menos tiempo. Las capas, los mechones desfilados y el volumen en la parte superior aportan textura y evitan un resultado excesivamente estructurado. Es una opción especialmente interesante para quienes quieren un cambio de imagen marcado y prefieren una rutina de peinado sencilla.

Cortes para integrar las canas de forma elegante.

3. Long bob con capas suaves

Quienes prefieren conservar el largo pueden optar por un long bob, también conocido como lob. Este corte, que suele situarse entre la mandíbula y los hombros, permite retirar progresivamente las puntas teñidas mientras crece el cabello natural. Las capas suaves aportan movimiento y ayudan a integrar visualmente los distintos tonos de la melena. Además, se adapta tanto a los cabellos lisos como a los ondulados y permite variar el peinado sin perder elegancia. Es una buena alternativa para quienes quieren dejarse las canas sin renunciar de golpe a su longitud habitual.

Cortes para integrar las canas de forma elegante.

4. Shag con flequillo cortina

El shag es un corte caracterizado por sus capas marcadas, su volumen y su acabado desenfadado. Combinado con un flequillo cortina, enmarca el rostro y aporta movimiento desde la parte superior hasta las puntas, lo que ayuda a restar protagonismo a la diferencia de color entre las raíces y el cabello teñido. Su textura resulta especialmente favorecedora en melenas onduladas o con movimiento natural. Además, el flequillo permite integrar las canas de la zona frontal de una manera más sutil, sin necesidad de acortar demasiado el resto del pelo.