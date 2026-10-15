Los mejores estilistas lo saben: "Si tienes 50, lo mejor es que optes por un flequillo antienvejecimiento que acompañe la forma de tu rostro".

A partir de los 50 años, elegir un corte de pelo que sea favorecedor y armonice los rasgos puede ser desafiante, pero no lo es si se siguen los consejos de los estilistas expertos. Los peluqueros recomiendan tener en cuenta la forma del rostro, apostar por un flequillo estratégico y evitar los estilos demasiado rígidos para conseguir una imagen fresca y natural.

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Cambiar de look a los 50 puede ser una oportunidad para renovar la imagen y encontrar un estilo que se adapte a los gustos y las necesidades de cada mujer. Entre las opciones más elegidas se encuentra el pelo corto, ideal para usar en primavera y verano, aunque dar el paso no siempre resulta fácil. Para acertar con el corte, los expertos coinciden en que es importante analizar las facciones y elegir una forma que las acompañe.

Flequillo antienvejecimiento para rejuvenecer el rostro a partir de los 50.

La peluquera Olga G. San Bartolomé recomienda en CLARA prestar especial atención al flequillo. Según explica en sus redes sociales, "si tienes 50 y quieres hacer la transición a pelo corto, lo mejor es que te fijes en la forma de tu rostro y optes por un flequillo antienvejecimiento". Este recurso permite modificar visualmente las proporciones del rostro y aportar personalidad al corte. Además, San Bartolomé destaca su capacidad para disimular algunas líneas de expresión: "es el bótox natural que tapa las arrugas que queremos disimular".

Cómo elegir el corte de pelo según la forma del rostro

El flequillo no es el único elemento que conviene considerar. El peluquero Justino Delgado, en su blog Me viene al Pelo, explica que "cuando reducimos el cabello a su mínima expresión, es la cara la que toma mayor protagonismo por eso debemos acompañarla de un corte que le favorezca". Por eso, identificar la forma del rostro puede ayudar a encontrar el estilo más adecuado.

Cara redonda: los pixies cortos pueden resultar favorecedores si se acompañan de un flequillo largo y ladeado que cubra parte de la frente y contribuya a equilibrar las facciones.

Flequillo antienvejecimiento para rejuvenecer el rostro a partir de los 50.

Cara cuadrada: los bobs con mechones delanteros más largos y raya lateral ayudan a suavizar visualmente una mandíbula marcada.

Flequillo antienvejecimiento para rejuvenecer el rostro a partir de los 50.

Cara ovalada: permite experimentar con diferentes estilos, desde pixies atrevidos hasta medias melenas con capas.

Flequillo antienvejecimiento para rejuvenecer el rostro a partir de los 50.

Cara diamante: un pixie con algo de tupé puede aportar equilibrio a las proporciones del rostro.

Flequillo antienvejecimiento para rejuvenecer el rostro a partir de los 50.

Cara alargada: un flequillo espeso y un pixie largo que no llegue a convertirse en una melenita pueden ayudar a compensar la longitud facial.

Flequillo antienvejecimiento para rejuvenecer el rostro a partir de los 50.

Los detalles que ayudan a rejuvenecer el pelo corto

Además de la forma del rostro, la textura y el movimiento son fundamentales. El peluquero José García recomienda elegir cortes que aporten "movimiento y sensación de densidad, con capas suaves y acabados ondulados o rizados". La clave está en evitar el exceso de capas que puedan restar volumen, especialmente cuando el cabello pierde densidad con el paso del tiempo.

También conviene prestar atención a la forma de peinarlo. San Bartolomé advierte que las ondas en la parte frontal "hacen que el corte se vea más anticuado". Otro aspecto que puede influir en el resultado es la longitud de los laterales, por lo que se recomienda mantener algunos mechones alrededor de las orejas para adaptar el corte a las preferencias de cada mujer y suavizar el contorno facial.