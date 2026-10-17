Las mejores dermatólogas lo saben: "Si tienes más de 50 y piel grasa, elige maquillaje fluido, sin aceite y a base de agua".

A partir de los 50 años, la piel experimenta cambios que pueden modificar la forma de maquillarnos. La pérdida de elasticidad, las arrugas y las manchas hacen que elegir una base adecuada sea fundamental para conseguir un acabado natural, sin que el producto se acumule en las líneas de expresión ni deje un efecto acartonado.

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Aunque las fórmulas mate pueden ayudar a controlar los brillos, también pueden acentuar la textura del rostro. Para encontrar el equilibrio, dermatólogas expertas explicaron en CLARA que lo mejor es apostar por bases de maquillaje fluidas, sin aceite y a base de agua, que permitan unificar el tono sin resecar la piel. Si aplicás este pequeño cambio en tu rutina de maquillaje, seguramente veas muy buenos resultados.

Cómo maquillar la piel grasa a partir de los 50 años.

¿La piel puede seguir siendo grasa después de los 50?

Con el paso de los años, la producción de sebo suele disminuir, pero esto no ocurre de la misma manera en todas las personas. Los cambios hormonales asociados a la perimenopausia y la menopausia también pueden influir en la actividad de las glándulas sebáceas. Por eso, tener más de 50 años no significa necesariamente tener la piel seca. Los brillos, los poros visibles y los brotes ocasionales pueden seguir presentes, de modo que es importante adaptar tanto la rutina de cuidado como el maquillaje a las necesidades de cada rostro.

Cómo elegir la base de maquillaje si tienes piel madura y grasa

Desde la Academia Estadounidense de Dermatología recomiendan optar por maquillajes fluidos, sin aceites y a base de agua cuando se busca evitar una textura demasiado mate. También conviene elegir productos no comedogénicos, es decir, formulados para reducir el riesgo de obstrucción de los poros. La dermatóloga Mayte Truchuelo, de Clínica Grupo Pedro Jaén y Hospital Vithas Nuestra Señora de América, recomienda a HOLA! elegir siempre una base oil-free para evitar la oclusión que podría empeorar el acné.

Cómo maquillar la piel grasa a partir de los 50 años.

Además, es preferible buscar una fórmula ligera, con cobertura modulable y acabado natural o satinado. De esta manera, es posible disimular imperfecciones y unificar el tono sin sobrecargar la piel ni destacar las líneas de expresión.

Cómo aplicar el maquillaje para evitar que se marquen las arrugas

La clave está en utilizar poca cantidad de producto y añadir más solo en las zonas que necesitan cobertura. Una esponja ligeramente húmeda o una brocha suave pueden ayudar a distribuir la base de forma uniforme, evitando las capas gruesas. Si aparecen brillos durante el día, se pueden aplicar unos pocos polvos matificantes en la frente, la nariz y la barbilla. Es mejor evitar el exceso de producto alrededor de los ojos y la boca, donde puede acumularse y hacer más visibles las arrugas.

Por qué la hidratación también importa en las pieles grasas

Tener la piel grasa no significa que esté suficientemente hidratada. La deshidratación puede provocar tirantez y hacer que las líneas de expresión se noten más, incluso cuando hay exceso de sebo. Por eso, antes de maquillarse, conviene aplicar una hidratante adecuada para el tipo de piel y dejar que se absorba. El objetivo no es eliminar por completo los brillos, sino mantener el equilibrio entre controlar el exceso de grasa, conservar la hidratación y conseguir un acabado fresco y natural.