Lo aseguran los mejores maquilladores: "El secreto para agrandar y resaltar tus ojos marrones es usar estos colores de sombras".

Aprender a maquillar los ojos marrones con los colores adecuados es clave para resaltar la mirada. Este tono de ojos, a diferencia de los claros, cuenta con la ventaja de su versatilidad. Al ser marrones, combinan con cualquier color de sombra de ojos que quieras ponerte, desde color chocolate hasta bronce, cobre, dorado e incluso otros colores más llamativos. Sin embargo, hay uno en especial que los resalta aún más.

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Los maquilladores aseguran que hay otras tonalidades capaces de potenciar todavía más la mirada y que el secreto está en crear contraste y profundidad. El azul funciona particularmente bien con los ojos marrones. Lejos de tener que cubrir todo el párpado con un tono intenso, alcanza con incorporarlo estratégicamente para conseguir que los matices cálidos del iris se destaquen.

Cómo maquillar los ojos marrones para resaltarlos.

Por qué la sombra azul funciona tan bien en ojos marrones

Las maquilladoras Maru Iovanetti y Alana Porras coinciden en que, para conseguir una mirada más profunda y definida, hay que combinar distintos niveles de intensidad y aprovechar el contraste entre colores cálidos y fríos. El azul, especialmente en sus versiones más oscuras y apagadas, puede generar un contraste que haga que los pigmentos cálidos del iris resulten más visibles.

“Muchas veces pensamos que para resaltar los ojos marrones tenemos que recurrir siempre a los tonos tierra… pero la teoría del color nos dice que podemos jugar mucho más”, explica Maru Iovanetti en CLARA. Esto se debe a que los ojos marrones no necesariamente presentan un color uniforme. Según la luz, pueden percibirse matices dorados, miel, avellana o ámbar que quedan especialmente favorecidos cuando se combinan con tonalidades frías y profundas.

“El azul genera un contraste precioso con los pigmentos cálidos del iris y consigue que los tonos dorados, miel y avellana se vean todavía más intensos. No hace falta que sea un azul súper llamativo: azul marino, petróleo, azul grisáceo… hay muchas formas de incorporarlo sin sentir que llevás 'mucho' maquillaje”, señala la maquilladora.

Marrón oscuro y bronce, la combinación que aporta profundidad

El azul puede aportar contraste, pero no significa que haya que abandonar los colores cálidos. De hecho, una de las mejores formas de potenciar los ojos marrones es utilizar los tonos tierra como base y reservar los colores más intensos para determinados puntos del maquillaje. Para Alana Porras, el primer paso es preparar correctamente el párpado. “Pero primero aplicamos corrector en el párpado y lo difuminamos, que quede muy bien integrado”, explica.

Después, podés recurrir a un producto que probablemente ya tengas en el neceser: el bronceador. La maquilladora propone utilizarlo como tono de transición, aplicándolo por encima de la cuenca y llevándolo suavemente hacia el exterior para generar una sensación de mayor longitud.

“Vamos a utilizar nuestro bronceador para hacer una transición y con una brocha redonda y sueltecita lo difuminamos por encima de la cuenca y rasgamos la mirada”, continúa Porras. El siguiente paso consiste en sumar una sombra marrón más oscura. En lugar de extenderla por todo el párpado, conviene concentrarla en las zonas donde se busca generar mayor intensidad y profundidad.

Cómo maquillar los ojos marrones para resaltarlos.

“Y ahora le vamos a dar profundidad. Con una brocha plana, agarramos sombra más oscura y depositamos a toquecitos”, detalla la experta. La técnica demuestra que no hace falta tener una paleta enorme para conseguir un maquillaje sofisticado: un tono bronce, un marrón oscuro y un color profundo como el negro pueden ser suficientes para construir dimensión.

Negro, el toque final

El negro también puede ayudar a definir y agrandar visualmente los ojos marrones, siempre que se aplique de manera estratégica. Alana Porras propone utilizar sombra negra con un pincel biselado para crear un delineado difuminado e integrado, aunque también se puede recurrir a lápiz o eyeliner. Un detalle clave es trabajar el lagrimal con lápiz negro para aportar mayor profundidad sin necesidad de dibujar una línea gruesa alrededor de todo el ojo.

Para combinar los colores, una fórmula efectiva es bronce, marrón oscuro, negro y un toque de azul. Podés usar el bronceador en la cuenca como transición, sumar marrón oscuro en el exterior del párpado y utilizar negro para definir la línea de pestañas. El azul, por su parte, puede incorporarse mediante un delineado azul petróleo, una sombra azul grisácea o un toque de azul marino, generando contraste y haciendo que los matices dorados y miel del iris se destaquen.

Por último, la máscara de pestañas ayuda a reforzar el efecto de una mirada más abierta y definida. “Vamos a por las pestañas con un poquito de máscara”, recomienda Porras. Para conseguir un efecto más rasgado, podés concentrar el producto en las pestañas exteriores y aplicarlo desde la raíz hacia las puntas con movimientos en zigzag.