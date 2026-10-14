Los mejores maquilladores lo saben: "A partir de los 60, pintarse los ojos en estos tonos convierten una mirada básica en algo magnético".

A partir de los 60 años, elegir ciertos tonos para maquillarse los ojos puede ayudar a iluminar la mirada y destacar el color del iris, mientras que otros colores pueden apagarla completamente. Aunque el negro y los tonos neutros siguen siendo clásicos, los maquilladores recomiendan probar alternativas más jugadas, como el verde esmeralda.

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La maquilladora Inma Novillo recomienda usar "delineadores en verde esmeralda, azul eléctrico o incluso dorado, que realzan los matices cálidos del iris marrón y le aportan luz". Según explica en Marie Claire, "estos tonos convierten una mirada básica en algo magnético". Lo mejor es que estos tonos quedan muy bien independientemente de si tu color de ojos es claro u oscuro.

Cómo maquillarse los ojos a los +60 para tener una mirada más viva y despierta.

Por qué el verde esmeralda favorece a los ojos marrones

El verde esmeralda es una alternativa al delineador negro que permite sumar color y luminosidad al maquillaje. En especial, puede crear un contraste atractivo con los matices cálidos de los ojos marrones y destacar el iris sin necesidad de aplicar sombras intensas en todo el párpado. Un trazo fino en la línea de agua inferior puede aportar un toque de color sin sobrecargar el resultado, incluso en un maquillaje de todos los días. Miguel Ángel Álvarez, maquillador de YSL Beauty, destacó en Vogue España: "El verde, por ejemplo, da mucha luz a los ojos, queda muy bien a las mujeres de mediana edad".

Cómo aplicar el delineador para iluminar la mirada

Para probar esta tendencia, lo recomendable es elegir un lápiz suave, apto para la línea de agua, y deslizarlo con delicadeza por el borde interno del párpado inferior, sin ejercer demasiada presión. También se puede empezar con un trazo discreto y ajustar la intensidad según el efecto buscado. Sin embargo, el verde no es la única alternativa. Si preferís un maquillaje más natural, los tonos marrones pueden definir los ojos de manera sutil. Así lo señala el maquillador Gato en Vogue España: "En esta zona los marrones suavizan más".

Cómo maquillarse los ojos a los +60 para tener una mirada más viva y despierta.

El truco para conseguir unos ojos más grandes después de los 60

El delineado también se puede combinar con una máscara de pestañas para intensificar la mirada. La idea no es dibujar líneas gruesas, sino definir los ojos sin endurecer los rasgos. La maquilladora María Borbolla explicó en El Español que "si se trabaja bien, podemos intensificar la raíz de la pestaña sin marcar la línea por dentro de forma evidente, y el ojo parecerá más grande". La clave está en elegir el color que más te guste y aplicarlo con sutileza para lograr un maquillaje luminoso y expresivo.