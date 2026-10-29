Curve cut: el corte de pelo que arrasa en primavera-verano 2027

El curve cut se posiciona como uno de los cortes de pelo más favorecedores para la primavera-verano 2027, gracias a sus capas suaves en forma de C que enmarcan el rostro. Es perfecto para quienes buscan un cambio sin sacrificar el largo de su melena, ya que aporta volumen y movimiento sin perder naturalidad.

{{{htmlAmp}}}

Este corte femenino y elegante rescata la estética de los años 90, pero con una caída mucho más natural y liviana. A diferencia de los cortes en capas tradicionales que generan escalones marcados, el curve cut apuesta por transiciones suaves en los mechones delanteros, que dibujan una curva progresiva acompañando los contornos faciales.

Su nombre significa literalmente “corte curvo” y se caracteriza por capas delanteras que comienzan alrededor de los pómulos o el mentón, dependiendo de los rasgos de cada persona. Así, el pelo mantiene su longitud en la parte trasera y lateral, logrando un efecto visual de mayor volumen y ligereza.

Celebridades como Jennifer Aniston, con su icónico corte en Friends, y Lindsay Lohan, con su variante llamada corte mariposa, son referentes que popularizaron esta tendencia. En la actualidad, esta versión es más fácil de adaptar a distintos estilos y texturas de cabello.

El curve cut se adapta a diferentes formas de rostro: en los redondos, las capas largas aportan sensación de alargamiento; en los alargados, el volumen lateral equilibra las proporciones; en los cuadrados, las curvas suavizan la mandíbula; y en los ovalados, permiten jugar con distintas longitudes para potenciar la armonía facial.

Además, funciona muy bien en melenas midi y largas, ya sean lisas o con ondas suaves. Para cabellos finos, se recomienda moderar la cantidad de capas para conservar la densidad, mientras que en cabellos abundantes ayuda a distribuir el volumen de forma equilibrada.

El curve cut rescata la estética de los 90 con caída natural.

Una gran ventaja del curve cut es que no necesita peinados complicados para lucir bien. Para un look natural que recuerde a los 90, basta con usar un secador y un cepillo redondo para marcar una curva suave hacia adentro o hacia afuera en los mechones delanteros. También se puede dejar secar al natural, aplicando un poco de crema para definir ondas, o hacer un brushing con volumen para ocasiones especiales.

En la peluquería, es fundamental explicar que se quiere conservar el largo pero sumar capas delanteras progresivas en forma de C. Llevar fotos de referencia ayuda a definir el movimiento y el volumen deseados, asegurando que el corte se adapte a las facciones y preferencias personales.

Se adapta a rostros redondos, alargados, cuadrados y ovalados.

Para la próxima temporada, la tendencia apunta a recuperar una estética natural donde el movimiento y la textura del cabello tengan protagonismo. En ese marco, el curve cut destaca por ser versátil, inspirado en estilos retro y capaz de renovar la imagen sin cambios radicales.