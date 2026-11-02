Adiós al delineador de labios: la tendencia que arrasa en 2026

La técnica concentra el color en el centro y difumina suavemente los bordes.

Una nueva tendencia de maquillaje gana protagonismo en Europa y promete convertirse en una de las favoritas de la primavera y el verano argentino. Se trata de los bitten lips o labios mordidos, una técnica que apuesta por los colores difuminados, deja atrás los contornos rígidos y consigue un efecto fresco y natural. Cómo recrearla en casa y qué tonos elegir.

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Qué son los labios mordidos y por qué son tendencia en 2026

El nombre de esta técnica hace referencia al aspecto que adquieren los labios después de morderlos suavemente o comer frutos rojos. La intención es reproducir ese tono rojizo natural mediante el maquillaje, sin cubrir toda la superficie con una capa uniforme de producto.

A diferencia de los estilos tradicionales, en los que el delineador cumple un papel central para definir la forma de la boca, esta propuesta busca justamente lo contrario: suavizar los bordes y evitar que el resultado parezca demasiado estructurado.

La tendencia recupera elementos de las rutinas de belleza coreanas y de la estética francesa conocida como bouche mordue. Además, según destacó la revista Allure al analizar las tendencias de belleza de 2026, los labios difuminados aparecen como una alternativa a los acabados ultrabrillantes y a los labiales mate de contornos definidos.

Cómo hacer el maquillaje de labios mordidos en casa

Una de las razones por las que esta técnica despierta interés es su sencillez. No hace falta contar con un kit profesional ni comprar productos específicos: un bálsamo hidratante y un labial cremoso pueden ser suficientes para conseguir el efecto.

Para recrearlo, seguí estos pasos:

Hidratá la boca: colocá bálsamo labial y esperá unos minutos para que la superficie quede suave. Si tenés grietas o irritación, evitá exfoliar. Suavizá los bordes: si buscás un degradado más visible, aplicá una pequeña cantidad de corrector alrededor de los labios. Es un paso opcional. Concentrá el color: elegí un labial o tinte y colocá el producto principalmente en el centro de ambos labios, sin cubrirlos por completo. Difuminá con suavidad: utilizá la yema de un dedo limpio o una brocha pequeña para llevar el pigmento hacia los extremos. La transición debe quedar natural. Elegí el acabado: podés sumar bálsamo transparente para aportar luminosidad o dejar el color con una terminación mate suave.

Qué colores elegir para llevar los labios mordidos esta primavera

Aunque los tonos profundos tienen protagonismo en Europa durante el otoño, la llegada de la primavera argentina permite adaptar esta tendencia con alternativas más luminosas.

El rojo cereza es una buena opción para quienes buscan intensidad sin perder naturalidad. El rosa frambuesa, en cambio, aporta frescura y combina especialmente bien con maquillajes discretos.

También aparecen el coral, ideal para los días cálidos, y dos alternativas más profundas: el borgoña y el ciruela. Estos últimos permiten conseguir un efecto elegante y sofisticado, especialmente para ocasiones nocturnas.

La elección depende tanto del tono natural de los labios como del resultado que quieras conseguir. No hay una única manera de llevar esta tendencia: la intensidad puede modificarse según el momento del día y el estilo de cada persona.