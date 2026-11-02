Irán abandonó las conversaciones de paz con Estados Unidos en Doha

El Ejército de Israel dio por terminada la operación que lanzaron hacer once días en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania, después del ataque a tiros que costó las vidas de dos de sus militares.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa, y fuentes militares israelíes al 'Times of Israel', confirmaron la retirada de los barrios de Al Jalda y Ain Dir Baha, así como el retorno de los residentes a sus hogares.

Las fuentes de Wafa denuncian que la operación israelí provocó el desplazamiento de más de 3.300 ciudadanos, además de la demolición de 15 viviendas, instalaciones e infraestructura, y la interrupción del proceso educativo.

Por su parte, el municipio de Hebrón confirmó que la operación cerró 327 tiendas en la ciudad, mientras que las pérdidas económicas diarias directas como resultado de la agresión superaron los 12 millones de séqueles (unos 3,8 millones de dólares).

Las pérdidas totales en infraestructura ascienden a 6 millones de shekels (1,9 millones de dólares, aproximadamente), mientras que las pérdidas en los sectores de salud y medio ambiente ascendieron a unos 500.000 séqueles (unos 159.000 dólares).