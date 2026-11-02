Los negociadores iraníes abandonaron las conversaciones con los mediadores qataríes en Doha destinadas a poner fin a la guerra con Estados Unidos. Además, el Ejército de Israel dio por terminada la operación que lanzaron once días en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Irán abandonó las conversaciones de paz con Estados Unidos en Doha
La delegación iraní se fue de Qatar, aunque no está claro el motivo. En paralelo, Israel terminó su operativo en Hebrón, dentro de Cisjordania, tras 11 días de ataques.
Hace 1 hora
Israel mató a tres palestinos en nuevos ataques en Gaza
Ataques de Israel causaron la muerte al menos a tres palestinos e hirieron a varios más en la Franja de Gaza este lunes, según informaron las autoridades sanitarias del territorio.
Los servicios médicos indicaron que dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en dos ataques aéreos distintos en Jan Yunis, al sur del enclave, mientras que una tercera persona falleció en un ataque aéreo israelí en la localidad de Al-Musádar.
El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los ataques.
Israel, que afirma que el grupo miliciano Hamás se ha estado rearmando y lanzando ataques en violación de un alto el fuego que lleva un año en vigor, intensificó los ataques contra el grupo en las últimas semanas.
Hace 1 hora
Israel termina su operación en Hebrón, Cisjordania, tras 11 días de desplazamientos forzados
El Ejército de Israel dio por terminada la operación que lanzaron hacer once días en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania, después del ataque a tiros que costó las vidas de dos de sus militares.
La agencia oficial de noticias palestina Wafa, y fuentes militares israelíes al 'Times of Israel', confirmaron la retirada de los barrios de Al Jalda y Ain Dir Baha, así como el retorno de los residentes a sus hogares.
Las fuentes de Wafa denuncian que la operación israelí provocó el desplazamiento de más de 3.300 ciudadanos, además de la demolición de 15 viviendas, instalaciones e infraestructura, y la interrupción del proceso educativo.
Por su parte, el municipio de Hebrón confirmó que la operación cerró 327 tiendas en la ciudad, mientras que las pérdidas económicas diarias directas como resultado de la agresión superaron los 12 millones de séqueles (unos 3,8 millones de dólares).
Las pérdidas totales en infraestructura ascienden a 6 millones de shekels (1,9 millones de dólares, aproximadamente), mientras que las pérdidas en los sectores de salud y medio ambiente ascendieron a unos 500.000 séqueles (unos 159.000 dólares).
Hace 1 hora
Irán se retira de las negociaciones con Estados Unidos en Qatar
Los negociadores iraníes abandonaron las conversaciones con los mediadores qataríes destinadas a poner fin a la guerra con Estados Unidos, mientras se está distribuyendo un borrador de propuesta con la posibilidad de celebrar una reunión de seguimiento, declaró el lunes un representante al tanto de las negociaciones.
Los negociadores partieron el domingo, aunque no debido a dificultades en las negociaciones, señaló el representante, sin dar más detalles sobre el borrador de la propuesta.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que la base de las conversaciones es un plan de siete pasos elaborado por Irán en septiembre para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense sobre Irán, y Teherán sugiere ahora que dicha propuesta podría aplicarse en un plazo más breve en el marco de un acuerdo.
La última ronda de negociaciones se produce ante la preocupación de que el conflicto pueda recrudecerse de nuevo tras las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos.