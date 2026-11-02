El presidente, Javier Milei, se reúne esta mañana en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para una actividad sobre educación. Además, confirmó un nuevo viaje a España para este martes con el fin de participar de la Cumbre Iberoamericana. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei se reúne en Casa Rosada antes de partir nuevamente a España
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 8 minutos
Vencen USD860 millones con el FMI mientras se demora el nuevo desembolso
El Gobierno tendrá que hacer frente al compromiso en los próximos días, pero deberá esperar al menos un mes para recibir el giro correspondiente a la aprobación de la tercera revisión del programa.
Argentina debe pagarle unos 860 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencen este domingo. Mientras, se demora el giro de una cifra similar por parte del organismo de crédito, ya que aún no fue aprobada la última revisión.
Hace 18 minutos
Milei vuelve a viajar a España este martes
El presidente, Javier Milei, viajará mañana a Madrid, España, donde desarrollará diversas actividades el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana.
El jefe de Estado partirá a las 23 horas de este martes acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
De este modo, regresará al país europeo tras su polémica última visita, dos semanas atrás, en la que insultó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien tildó de "impresentable dictador" y "delincuente ladrón".
Hace 1 hora
Milei se reúne en Casa Rosada y recibe a un enviado de Trump
El presidente Javier Milei participará de una reunión de Argentina por la Educación en Casa Rosada, este lunes a las 12 del mediodía, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó Presidencia.
Luego, el mandatario recibirá, también en la Casa de Gobierno, al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, junto al canciller Pablo Quirno.
Posteriormente, a las 19:45, el Presidente participará de la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.