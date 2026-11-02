Milei se reúne en Casa Rosada antes de partir nuevamente a España

El presidente, Javier Milei, viajará mañana a Madrid, España, donde desarrollará diversas actividades el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana.

El jefe de Estado partirá a las 23 horas de este martes acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

De este modo, regresará al país europeo tras su polémica última visita, dos semanas atrás, en la que insultó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien tildó de "impresentable dictador" y "delincuente ladrón".