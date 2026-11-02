Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 2 de noviembre

En la actualización de este lunes, 2 de noviembre, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se opera con una compra de $1567.06 y una venta de $1568.66, mientras que la variación es de 0,31%. El mercado de bonos acompaña esta referencia y mantiene la atención sobre la cotización del MEP en el inicio de la jornada.