Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 2 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 2 de noviembre
En la actualización de este lunes, 2 de noviembre, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se opera con una compra de $1567.06 y una venta de $1568.66, mientras que la variación es de 0,31%. El mercado de bonos acompaña esta referencia y mantiene la atención sobre la cotización del MEP en el inicio de la jornada.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 2 de noviembre
En la actualización de este lunes, 2 de noviembre, el dólar Oficial del Banco Nación se cotiza con un valor de compra de $1510 y un valor de venta de $1560, con una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 2 de noviembre
El dólar Blue cotiza en el mercado informal con una compra de $1545 y una venta de $1565, mientras la variación se mantiene en 0,00% este lunes, 2 de noviembre.
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