Confirmado por los mejores maquilladores: "Este color de lápiz para ojos funciona muy bien en pieles claras y maduras y es menos agresivo que el negro".

Con el paso de los años, la piel cambia y tiende a perder luminosidad y firmeza. Todo esto puede influir a la hora de maquillarnos y es por eso que los maquilladores expertos recomiendan reemplazar el típico delineado negro por otros colores mucho más favorecedores para pieles claras y maduras.

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La maquilladora Mara Fervi compartió en TELVA sus recomendaciones para realzar los rasgos a partir de los 50 y destacó un color de lápiz de ojos que puede ser una alternativa al clásico negro: "El gris es menos agresivo que el negro y funciona muy bien en pieles muy claras". La especialista señaló que la elección del delineador depende más del color de los ojos y de la ocasión que de la edad. Mientras que el negro es ideal para la noche y el marrón funciona bien para el día a día, el gris puede aportar definición a la mirada sin generar un contraste tan intenso en las pieles claras.

El mejor color para delinearse los ojos si tenés piel blanca y madura.

Cómo elegir el maquillaje para pieles maduras

Uno de los errores más frecuentes al maquillar una piel madura es aplicar demasiada base o recurrir a productos excesivamente cubrientes. Según Fervi, una base puede verse pesada cuando se utiliza en exceso, se sella con mucho polvo y deja un acabado demasiado mate.

Además, con el paso de las horas el producto puede acumularse en las líneas de expresión y las arrugas. Para evitarlo, la maquilladora recomienda adaptar las texturas y las cantidades a las necesidades de la piel, priorizando un acabado ligero y luminoso. La clave no está en ocultar todos los signos de la edad, sino en trabajar con los rasgos de cada persona. En ese sentido, Fervi sostiene que no existe una única técnica que funcione para todos los rostros, ya que cada uno tiene volúmenes, ángulos y características diferentes.

El truco para destacar la mirada sin endurecer los rasgos

El delineador negro es un clásico del maquillaje, pero aplicarlo correctamente puede resultar complicado cuando el párpado presenta pliegues o está más encapotado. En esos casos, Fervi dice que se necesita una buena técnica para conseguir un resultado favorecedor.

"Un eyeliner mal hecho es horrible tengas la edad que tengas, pasa lo mismo con un labio mal pintado", aseguró la maquilladora. Como alternativa, un ojo ahumado difuminado permite definir la mirada sin depender de un trazo preciso. La elección del color también puede ayudar a potenciar el tono natural de los ojos. Según la especialista, los tonos ciruela resaltan los ojos verdes, mientras que el marrón es una opción versátil para el maquillaje cotidiano.

El mejor color para delinearse los ojos si tenés piel blanca y madura.

Colorete y base: cómo conseguir un efecto más fresco

El resto del maquillaje también puede influir en la armonía del rostro. Para aplicar el colorete, Fervi recomienda tener en cuenta la forma de la cara, aunque señala que, en general, es preferible colocarlo en una posición más alta y con una dirección horizontal, en lugar de dibujar una diagonal desde las sienes hasta las manzanas de las mejillas.

Por último, la maquilladora propone cambiar el objetivo habitual de muchas rutinas de belleza y en lugar de intentar parecer más joven, destacar aquello que más gusta de cada rostro. "En maquillaje no se trata de rejuvenecer si no de potenciar aquello que más te gusta de tí, jugar a embellecer tus puntos fuertes", concluyó Fervi.