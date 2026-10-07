No son wide legs, ni capri: el jean que es furor en la temporada primavera-verano 2026

Los wide legs y los capri dominan la temporada primavera-verano 2027, pero hay un jean que también se abre camino en las vidrieras y en la calle: el acampanado o jeans flare. En medio del regreso de la estética de los años 70, se trata de un pantalón versátil que puede aportar mucho estilo a un look.

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Por qué los jeans flare son la tendencia de la temporada

El jean acampanado es un pantalón ceñido desde la cadera hasta las rodillas, que se va ensanchando hacia el ruedo. La prenda ofrece una silueta que alarga la pierna y funciona muy bien con prendas de tiro alto. Esta temporada se consigue en versiones discretas, con una apertura leve, y en otras más dramáticas, para quienes quieren un efecto retro bien marcado.

Los jeans acampanados se pueden usar para diferentes ocasiones

Se trata de una tendencia que trae siluetas con historia y que ya pisó fuerte en firmas famosas. Los cortes que se abren hacia abajo, como el bootcut, aparecieron en las colecciones de primavera-verano 2026 de firmas como Louis Vuitton y Dior. Además, las proyecciones de denim para la temporada incluyen los jeans acampanados con estilo clásico entre las siluetas clave.

En esta primavera-verano vuelven en tonos clásicos de denim y en azul oscuro, que se lleva todas las miradas por aportar un aire sofisticado. La clave de los jeans flare es que es muy fácil combinarlos con cualquier otra prenda y se vuelven el gran comodín del ropero, tanto para ocasiones elegantes como para salidas casuales.

¿Cómo llevar los pantalones acampanados?

Las combinaciones dependerán del estilo y de la ocasión para los que se usen los pantalones. Sin embargo, las grandes claves son:

Tiro alto: es el tipo de combinación que mejor estiliza la figura.

es el tipo de combinación que mejor estiliza la figura. Tops cortos o ajustados: combinarlos con una remera básica, un body o una camisa metida equilibra el volumen del ruedo.

combinarlos con equilibra el volumen del ruedo. Calzado: los zapatos con plataforma o un taco bajo hacen que el pantalón caiga con más gracia y alargan la línea. La clave está en usar los zapatos de punta triangular.

Los jeans flare tiro alto son los que más estilizan la figura

Si bien el acampanado ganó terreno y es perfecto para quienes buscan un espíritu más relajado, no está solo. El jean recto sigue siendo el comodín del ropero, especialmente en tonos de azul oscuro y con terminaciones prolijas.