Los mejores maquilladores lo saben: "A los 60, maquillarse de esta manera agranda el ojo de forma natural".

Con el paso de los años, conseguir una mirada más abierta y luminosa suele ser uno de los principales objetivos a la hora de maquillarse. Durante mucho tiempo el lápiz blanco fue uno de los grandes aliados para agrandar visualmente los ojos, pero ahora los maquilladores tienen una alternativa más sutil para las pieles maduras, el color beige.

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Esta técnica es ideal a partir de los 60 y consiste en aplicar un lápiz de este tono en la línea de agua inferior. El resultado busca ampliar visualmente la mirada sin generar un contraste demasiado marcado. David Deibis, maquillador de Perricone MD, aconseja en CLARA utilizar un lápiz beige o nude porque "agranda el ojo de forma natural".

Cómo maquillarse los ojos a partir de los 60 años, según expertos.

El beige, mejor alternativa al blanco a partir de los 60

El lápiz blanco puede crear un efecto de ojos más grandes, pero también puede resultar demasiado evidente cuando se utiliza en la línea de agua. El beige, en cambio, se integra mejor con el tono de la piel y permite conseguir una iluminación más discreta. Ana Martín, maquilladora de MIA Cosmetics París, recomienda precisamente recurrir a este tip: "En la línea de agua inferior, lápiz beige o nude en vez de blanco". La idea no es transformar la forma del ojo, sino crear un efecto óptico que haga que la mirada parezca más despejada.

Cómo aplicar el lápiz beige para abrir la mirada

La clave está en utilizarlo únicamente en la línea de agua inferior, es decir, en la zona interna que queda justo por encima de las pestañas inferiores. De esta manera se consigue aportar claridad sin cerrar visualmente el ojo con un trazo oscuro. La maquilladora Laura Geller también apuesta por este recurso y explica en Vogue: "Para la línea de agua, elige un tono beige claro para mantener los ojos abiertos y luminosos".

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Elegir un lápiz beige para la línea de agua no significa renunciar por completo al eyeliner oscuro. De hecho, ambos productos pueden utilizarse juntos si se colocan en zonas diferentes. Deibis recomienda aplicar el lápiz oscuro "a ras de las pestañas (por fuera) y difuminarlo". Así, la línea de agua permanece clara mientras el contorno exterior de las pestañas gana definición. Este contraste permite conseguir una mirada más intensa sin perder el efecto de amplitud. Además, difuminar el trazo evita que el maquillaje quede demasiado rígido y ayuda a conseguir un acabado más suave.

Las pestañas completan el efecto de una mirada más abierta

Después del lápiz beige, la máscara de pestañas se convierte en el último paso para potenciar el resultado. Laura Geller resume su importancia al afirmar que "la máscara es la guinda del maquillaje de ojos". Una buena capa de máscara, especialmente en las pestañas superiores, ayuda a enmarcar la mirada y aporta definición sin necesidad de recargarla con productos.