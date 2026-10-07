Acondicionador antes del shampoo: la técnica del lavado al revés que promete un pelo más liviano

El lavado al revés es una de las técnicas más fáciles de incorporar a la rutina capilar y que puede tener buenos resultados sin tener que invertir en más productos. Se trata de utilizar el acondicionador antes del shampoo para que el pelo quede más liviano, suave y fácil de peinar.

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Cómo hacer el lavado al revés: el paso a paso de la técnica

La técnica es muy simple y se puede probar en casa sin tener que comprar otros productos, ni invertir más dinero:

Mojar bien el pelo: así el acondicionador se distribuye mejor. Aplicar el acondicionador de medios a puntas: evitá la raíz, especialmente si tu pelo tiende a engrasarse. Desenredá con los dedos o con un peine de dientes anchos. Dejalo actuar: respetá el tiempo que indica el envase, tenerlo por más tiempo no da mejores resultados. Enjuagá y lavá con shampoo: usalo como siempre, concentrándote en el cuero cabelludo. Enjuagá por completo: hay que sacar bien ambos productos para que no queden residuos.

El lavado de pelo al revés puede dejar el pelo más liviano, suave y fácil de peinar

¿A qué tipo de pelo le puede servir la técnica del lavado al revés?

La técnica no sirve para todos los tipos de cabellos, ya que no se recomienda en quienes tienen el pelo muy seco o dañado, aunque se recomienda en:

Cabello fino: es el que más suele notar la diferencia porque pierde volumen enseguida con el acondicionador. Es clave para sumarle movimiento.

es el que más suele notar la diferencia porque pierde volumen enseguida con el acondicionador. Es clave para sumarle movimiento. Pelo que queda pesado: el orden inverso puede dejarlo más liviano en quienes lo sienten con producto después de lavarlo.

el orden inverso puede dejarlo más liviano en quienes lo sienten con producto después de lavarlo. Pelo que necesita suavidad sin perder cuerpo.

sin perder cuerpo. Pelo rizado u ondulado: lo importante es elegir un acondicionador que hidrate sin cargar la fibra.

Especialmente es clave para las personas que buscan suavidad sin perder volumen. Se puede probar de manera ocasional para evaluar cómo responde el pelo a la técnica.