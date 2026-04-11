Qué reveló la autopsia de Maitena: la causa de muerte y el dato clave que cambia la investigación

La comunidad de Merlo se encuentra sumida en un profundo dolor tras el hallazgo sin vida de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el miércoles pasado. Tras el descubrimiento de su cuerpo en un descampado de la localidad de General Las Heras, los resultados preliminares de la autopsia empezaron a dar indicios sobre las causas de su deceso, mientras nuevos elementos que fueron encontrados en su entorno familiar sugieren una planificación meticulosa y dieron un giro a la investigación.

El informe preliminar de la autopsia, realizado este viernes por la mañana, confirmó que la causa de muerte de la joven fue "asfixia mecánica por ahorcadura". Además, un dato fundamental para los investigadores es que de las pericias "no surge la intervención de un tercero respecto de la mecánica del hecho", lo que refuerza la hipótesis del suicidio. Los agentes habían ubicado el cuerpo de la menor colgado de un árbol en una zona rural.

En tanto, el estudio forense determinó que el fallecimiento ocurrió entre 24 y 36 horas antes de la realización de la autopsia. Esto sitúa el momento del deceso entre la noche del miércoles 8 y la mañana del jueves 9 de abril. Durante ese lapso, las cámaras de seguridad la captaron caminando sola con paso decidido por distintas calles de Merlo antes de abordar el tren Sarmiento en la estación Kilómetro 34,5 con dirección a Las Heras.

El dato clave: la premeditación del hecho

Lo que inicialmente se reportó como una desaparición fortuita tras no ingresar al colegio, se transformó en una investigación sobre un acto premeditado. El dato clave que cambia la perspectiva del caso es el hallazgo en el hogar de Maitena de nueve cartas de despedida dirigidas a sus familiares y amigos, junto con un video en el que se la veía en un aparente “estado depresivo”.

Además, se descubrió que la adolescente había programado una serie de correos electrónicos para que sus allegados los recibieran en fechas específicas después de su partida. Este nivel de organización sorprendió a su círculo cercano, quienes señalaron que no aparentaba tener ideas de este tipo.

Las pistas en su entorno digital

A pesar de haber dejado su teléfono habitual en la casa, con la clave anotada para facilitar el acceso, la policía detectó que Maitena llevaba consigo un teléfono "de repuesto" que está siendo peritado. En su dispositivo principal, se hallaron contactos de personas en el extranjero con las que había entablado chats a través de videojuegos online.

Si bien inicialmente circuló la versión de que personas desde el exterior podrían haberla instigado a tomar la decisión, esta hipótesis fue descartada por inexistencia de pruebas. Por ahora, intervienen la UFI N°8 de Morón y la UFI N°3 de Mercedes para terminar de dilucidar las causales del hecho.