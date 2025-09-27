Marcha Ni Una Menos por el triple femicidio en Varela: dónde y a qué hora es la movilización

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 16 hs, el movimiento Ni Una Menos junto al colectivo feminista llevará adelante una nueva movilización para pedir justicia por el triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza y brutalmente asesinadas en una casa de Florencio Varela. Es la segunda marcha del movimiento de mujeres en la misma semana, luego de que el miércoles pasado salieran a las calles a mostrar su indignación por el hallazgo de los cuerpos.

"Ni una menos, vivas nos queremos", se escuchó nuevamente en las diferentes movilizaciones que se realizaron el miércoles tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias del territorio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, se llevó adelante en Plaza Flores mientras que en La Matanza, hicieron lo propio en la rotonda de La Tablada -donde las tres jóvenes de 15 y 20 años fueron visas por última vez-.

A qué hora y dónde es la marcha de Ni Una Menos

"Este sábado, desde las 16, marchamos de Plaza de Mayo a Congreso, en CABA y en todas las ciudades del país. Dejen en comentarios los puntos de encuentro en sus ciudades. Nos vemos en las calles. Por Lara por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan", señalaron a través de su cuenta de Instagram la organización Ni Una Menos.

Junto a la publicación en redes sociales, desde la agrupación feminista publicaron diversos afiches que se verán durante todo el recorrido: "Justicia por Brenda, Morena y Lara", "Ni una Menos. Paren de matarnos. Todas las vidas importan", "No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios", "Acá no se deja de luchar", "Por las que ya no están", "Marcho para que no me tengas que avisar cuando llegás", "Acá están las feministas", "Estoy viva porque otras pelearon por mí", "Ninguna se salva sola" y "La violencia de género crece con el aval del Estado" son algunos de los textos que se observan.

"¡Ninguna vida es descartable! Ni Una Menos. ¡Vivas, libres y con derecho a decidir nos queremos! No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Hay pibas pobres, el Estado es responsable", agregaron en una segunda publicación. Además de marchar por el triple femicidio en Varela, también realizarán una acción en el marco del #28S, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto, Legal y Seguro.

Marchas en todo el país: convocatorias en Rosario y Córdoba

La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario también llamó a movilizarse este sábado para repudiar el triple femicidio en el centro de la ciudad santafesina. La concentración será a partir de las 16 horas, en la sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y se marchará hacia la Plaza San Martín rosarina. "No hay víctimas buenas ni malas, ¡hay femicidios!", es el lema del llamado a manifestarse contra la violencia de género y en reclamo de políticas públicas para prevenirla y erradicarla.

También los colectivos feministas de Córdoba se sumarán a las movilizaciones, convocándose a marchar desde las 17 en el cruce entre la avenida Colón y La Cañada, en la capital provincial.

Los avances de la causa: quién es "Pequeño J" y cómo dieron con su identidad

En las últimas horas, la investigación por el brutal triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, amigas de La Tablada que fueron engañadas y asesinadas en Florencio Varela, sumó un quinto detenido y la imagen de los hombres más importantes para la investigación. Los investigadores de la Policía Bonaerense difundieron la foto de "Pequeño J", un joven de 20 años llamado Tony Janzen Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana. Es el principal apuntado de ser el líder de la banda que ordenó la ejecución de Lara, Brenda y Morena y a su vez, de planificar que esos crímenes sean filmados y transmitidos para un grupo cerrado de alrededor de 45 personas.

En un pequeño comunicado y en medio de varios operativos de búsqueda, los investigadores señalaron que “a partir de los seguimientos que estamos haciendo detectamos que el acusado se quiere escapar del país y por eso liberamos la imagen de la cara, su nombre y el pedido de captura internacional”. De esta forma, se suma a la búsqueda que más temprano se conoció acerca del sindicado como el gatillero de la banda, Matías Agustín Ozorio, cuya foto y su pedido de captura internacional ya están plasmados en una circular roja de Interpol.