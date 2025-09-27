Cayó en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los prófugos por el triple femicidio narco en Florencio Varela

El caso del triple femicidio que conmociona al país sumó en las últimas horas dos novedades clave: el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la detención en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los prófugos por el asesinato de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Se trata del conductor de la camioneta Chevrolet Tracker en la que fueron vistas por última vez las jóvenes, quien habría tenido un rol clave en el traslado de las víctimas. Así, ya son cinco los detenidos en total por este caso.

“El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. La captura se concretó en Villazón, Bolivia, con apoyo del Ministerio de Seguridad de Jujuy y fuerzas locales. La ministra Bullrich destacó que “no vamos a parar hasta que caiga cada uno de los responsables”. La sociedad, y especialmente Florencio Varela, sigue exigiendo justicia.

El hombre era buscado por ser quien conducía la Tracker blanca que aparece en las imágenes de cámaras de seguridad y a la que las tres jóvenes se subieron el día que desaparecieron. El vehículo fue hallado completamente calcinado y está secuestrado en la Comisaría 1° de San Justo, donde también pasaron la noche los primeros cuatro detenidos del caso.

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Dupláa de la UFI N°2 de Laferrere, apunta a una organización narco liderada por Julio Valverde, alias “Pequeño J”, quien habría ordenado el crimen como un ajuste de cuentas por el supuesto robo de droga y dinero. Según los primeros datos de la causa, el plan incluyó el secuestro, tortura y posterior asesinato de las chicas, incluso con la transmisión en vivo del crimen como mensaje mafioso.

Interpol ya emitió una notificación roja para la captura internacional de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, presunto socio de “Pequeño J”. En la orden de detención se lo acusa de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".

Según la reconstrucción judicial, Ozorio actuó “de consuno y con división de roles” junto a otros implicados, aplicando golpes y cortes con armas blancas en forma brutal sobre las víctimas. El expediente remarca que “obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento”.

Entre los detenidos ya formalizados están Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana y presunto dueño de la casa donde aparecieron los cuerpos; Iara Daniela Ibarra (19), pareja de Villanueva; Maximiliano Andrés Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos fueron imputados por homicidio agravado y se negaron a declarar.

En paralelo, durante los allanamientos realizados en Barracas, otros ocho hombres fueron demorados, aunque “Pequeño J” continúa prófugo. La fiscalía sospecha que fue él quien organizó el operativo criminal y contrató a los sicarios.